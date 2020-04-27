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Президент «Лацио»: «Согласен провести „золотой матч“ с „Ювентусом“»

вчера, 16:33

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за победу в Серии А:

Я бы согласился на такое. Но я не задавался таким вопросом. Возобновление сезона пойдет нам во вред. Мы поняли, что не можем играть на трех фронтах, поэтому пожертвовали Лигой Европы. Мы могли играть один матч в неделю, пока остальные проводят две игры. Если сезон возобновят, то мы потеряем это преимущество.

Однако я думаю об интересах всех 20 клубов в лиге. Мы отстаем на один балл от «Ювентуса», причем обыграли их в чемпионате 3:1 и с таким же счетом в Суперкубке Италии. Объясните мне с точки зрения справедливости, должны ли участвовать в играх за титул «Интер», отстающий от нас на 8 очков", и «Аталанта», у которой на 14 баллов меньше.

Ранее Лотито предупредил о финансовом коллапсе, если сезон не будет доигран.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:25
А вы прочтите комментарий Вашего товарища по клубу и поймете,кто говорит....ну а если не получится полноценно доиграть сезон???Как поступить по Вашему будет правильно?
juvenale
juvenale ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:16
а кто говорит,что будет справедливо?справедливо сезон доиграть и сыграть с Лацио в Турине...а не на поле Юве скудетто не нужны
Альфамен
Альфамен
вчера в 20:39
Лацио реально сила,местные болелы Юве реально их боятся...это видно по комментам ниже.Как буд-то будет справедливо если Юве сейчас чемпионство отдать,при том,что разница всего в одно очко.
juvenale
juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 19:28
кабинет скоминовский уже атлетико вынесло и пол апл
juvenale
juvenale
вчера в 19:27
у Ювентуса фора 1 очко,какой золотой матч
Mara
Mara
вчера в 19:12
Интересно, что кукарекал бы Лотито, если бы не у Ювентуса, а у Лацио было +1 очко.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 18:34, ред.
Мы не против посмотреть третий за год мастер класс по выносу кабинета от Лацио)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:02
Надо Лацио обьявить чемпионом.
Clavан
Clavан
вчера в 17:38
Как будто кто-то твоего согласия просит.
drug01
drug01
вчера в 17:17
Команды не равны,играть бесполезно......
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:48
Задачка со многими неизвестными.
Legend 6
Legend 6 ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 16:39
Думаю в этот раз кабинет побольше занесёт и Роналду будет бить столько пенальти, сколько это будет необходимо
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:38
Кабинетчикам верить низя)))
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 16:35
Опять будет 3:1 в пользу Лацио
Adepta
Adepta
вчера в 16:35
А что еще делать?
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:34
это выход из ситуации
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