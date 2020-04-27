Президент «Лацио»: «Согласен провести „золотой матч“ с „Ювентусом“»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что готов провести «золотой матч» с «Ювентусом» за победу в Серии А:

Я бы согласился на такое. Но я не задавался таким вопросом. Возобновление сезона пойдет нам во вред. Мы поняли, что не можем играть на трех фронтах, поэтому пожертвовали Лигой Европы. Мы могли играть один матч в неделю, пока остальные проводят две игры. Если сезон возобновят, то мы потеряем это преимущество.

Однако я думаю об интересах всех 20 клубов в лиге. Мы отстаем на один балл от «Ювентуса», причем обыграли их в чемпионате 3:1 и с таким же счетом в Суперкубке Италии. Объясните мне с точки зрения справедливости, должны ли участвовать в играх за титул «Интер», отстающий от нас на 8 очков", и «Аталанта», у которой на 14 баллов меньше.