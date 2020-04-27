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Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»

сегодня, 16:09

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые после выхода на свободу из парагвайской тюрьмы рассказал об этом:

Для меня и брата стало сюрпризом, что у нас поддельные документы. С самого начала мы хотели во всем разобраться и сотрудничать с парагвайскими властями. С первого же дня сообщаю все данные им. Это был серьезный удар, когда нас посадили в тюрьму. Даже представить такого не мог. Я всегда старался дарить людям счастье своей игрой в футбол.

Роналдиньо и его брат были в заключении 33 дня. Теперь они находятся под домашним арестом.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:16
Теперь есть вспомнить что кроме футбола
shlomo
shlomo
сегодня в 16:10
Нечего было с чужим паспортом ездить
beefs
beefs
сегодня в 16:10
всякое бывает первый раз
Comdiv
Comdiv
сегодня в 16:10
Посмотрим, что из этого выйдет.
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