Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо впервые после выхода на свободу из парагвайской тюрьмы рассказал об этом:

Для меня и брата стало сюрпризом, что у нас поддельные документы. С самого начала мы хотели во всем разобраться и сотрудничать с парагвайскими властями. С первого же дня сообщаю все данные им. Это был серьезный удар, когда нас посадили в тюрьму. Даже представить такого не мог. Я всегда старался дарить людям счастье своей игрой в футбол.