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Чемпионат Англии может быть возобновлён 8 июня

сегодня, 06:59

Клуба АПЛ в пятницу, 1 мая, в ходе онлайн-конференции обсудят план завершения нынешнего сезона, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что чемпионат Англии может возобновиться 8 июня.

Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что ведёт переговоры с Премьер-Лигой о возобновлении сезона.

Я лично провёл переговоры с Премьер-Лигой с целью как можно скорее начать процесс возобновления футбольного сезона. Но, разумеется, что такой шаг должен соответствовать рекомендациям органов здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что на играх чемпионата Англии, которые будут проходить без зрителей, будут работать минимум 300 человек.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:29
Как власти страны скажут так и будет, и никакой УЕФА будет не указ.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:59
Ждём-ссс...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:29
достали уже с мыльными сроками))как начнётся так и будем смотреть))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 08:29
Поживём-увидим, никто ничего не знает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:54
Деньги решают все...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 07:54
Ссылаться на рекомендации органов здравоохранения бесполезно, потому как единственная рекомендация от органов здравоохранения будет воздержаться от возобновления до конца пандемии.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:49
Каждый день возобновляют а точную дату никто не знает.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 07:41
Пусть хоть так.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 07:37
Вот и хорошо.
LOpp
LOpp
сегодня в 07:06
Не скоро
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:02
АПЛ стартует после начала европейских чемпионатов.
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