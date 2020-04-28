Чемпионат Англии может быть возобновлён 8 июня

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сегодня, 06:59

Клуба АПЛ в пятницу, 1 мая, в ходе онлайн-конференции обсудят план завершения нынешнего сезона, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что чемпионат Англии может возобновиться 8 июня.

Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что ведёт переговоры с Премьер-Лигой о возобновлении сезона.

Я лично провёл переговоры с Премьер-Лигой с целью как можно скорее начать процесс возобновления футбольного сезона. Но, разумеется, что такой шаг должен соответствовать рекомендациям органов здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что на играх чемпионата Англии, которые будут проходить без зрителей, будут работать минимум 300 человек.