На играх АПЛ без зрителей будут работать минимум 300 человек

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сегодня, 16:01

АПЛ считает, что на каждом матче без зрителей будут работать 300 человек.

По информации источника, в это число входят 40 футболистов, 32 члена тренерских и медицинских штабов клубов, 12 представителей судейства, 6-8 медработников, три официальных представителя лиги и 130 или даже более представителей СМИ . К этому числу добавятся другие работники клубов, стюарды, агрономы и так далее. Однако это подсчет только для игр, которые не будут показываться в прямом эфире по телевидению. В ином случае понадобятся еще большее количество людей.