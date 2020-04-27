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На играх АПЛ без зрителей будут работать минимум 300 человек

сегодня, 16:01

АПЛ считает, что на каждом матче без зрителей будут работать 300 человек.

По информации источника, в это число входят 40 футболистов, 32 члена тренерских и медицинских штабов клубов, 12 представителей судейства, 6-8 медработников, три официальных представителя лиги и 130 или даже более представителей СМИ. К этому числу добавятся другие работники клубов, стюарды, агрономы и так далее. Однако это подсчет только для игр, которые не будут показываться в прямом эфире по телевидению. В ином случае понадобятся еще большее количество людей.

Ранее стало известно, что в АПЛ хотят разрешить проводить 5 замен за матч до конца сезона.

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Karabal
Karabal
сегодня в 16:04
Ничего в этом хорошего.
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