Коронавирус меняет правила футбола. ФИФА разрешит 5 замен

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вчера, 19:53

«Соккер.ру» — о любопытной инициативе, которая окажет серьезное влияние на игру.

Недавно мы представляли себе будущее футбола после пандемии коронавируса, но упустили мысль о том, что правила игры тоже могут подвергнуться изменениям. Одно из логичных нововведений обсуждается прямо сейчас, и «Соккер.ру» не остается в стороне.

О чём вообще речь?

ФИФА предложит увеличить количество замен до пяти в каждом матче, чтобы снизить нагрузку на футболистов в период после вынужденного локаута, когда командам придется проводить матчи в напряженном графике. Увеличение количества возможных замен, согласно идее авторов инициативы, должно поспособствовать более равномерному распределению нагрузок между футболистами и снизить риск травм.

Каковы правила замены прямо сейчас?

Количество замен и их процедура регулируется правилом №3 игры в футбол. Итак, согласно новейшей редакции:

В матчах по официальным правилам допустимы максимум 5 замен, конкретное число определяется ФИФА , конфедерацией или национальной ассоциацией. Однако мужские и женские соревнования, в которых участвуют клубы высших дивизионов или национальный сборные категории «A» играются по стандартам, установленным ФИФА . Международная федерация футбола разрешает делать 3 замены в основное время и четвертую замену, если матч перешел в дополнительное время.

Что предлагает ФИФА ?

Строго говоря, ФИФА планирует изменить не правила футбола, а всего лишь увеличить свои собственные квоты до максимума, прописанного в правилах, которые позволяют делать 5 замен. Этот шаг необходим, чтобы помочь командам лучше справиться с напряженным графиком, который неизбежен, если национальные чемпионаты будут доигрываться после паузы, связанного с пандемией коронавируса.

Какие конкретно изменения планируются?

Увеличение замен может оказать серьезное негативное влияние на темп игры: представьте, если две команды будут проводить по одной замене в течение второго тайма. Это же 10 пауз! В связи с этим предусмотрена обновленная регламентация процедуры замен: тренеры смогут проводить перестановки только в перерыве и в три регламентированных игровых слота, кроме случаев, когда необходимо делать вынужденную замену из-за травмы футболиста.

На какой стадии решение об увеличении замен?

Предложение уже внесено, но самый ответственный момент впереди: инициативу должен утвердить законодательный орган — Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ). После того, как глобальное решение будет принято на уровне ФИФА , отдельные соревнования, такие как АПЛ , Ла Лига, Серия A и РПЛ , смогут принять соответствующие решения о реализации и внедрении нововведения на местах.

Что говорит «глас ФИФА »?

Представитель ФИФА , занимающийся проработкой вопроса об увеличении замен, прокомментировал возможное (и, похоже, неминуемое) нововведение, которое изменит облик футбола:

Когда соревнования возобновятся, то такие турниры как АПЛ и Ла Лига, наверняка столкнутся с перегруженным календарем матчей, а команды соответственно — с более высокой, чем обычно, частотой встреч на протяжении нескольких недель. Безопасность игроков — один из главных приоритетов ФИФА , и, на наш взгляд, серьезная проблема заключается в том, что частота матчей может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игроков. В свете этих размышлений и уникальной ситуации, с которой столкнулся весь футбольный мир из-за необходимости проведения первоначально предусмотренных матчей в сжатые сроки, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению организаторов соревнований. В соревнованиях, где в настоящее время разрешено делать 3+1 замену, теперь можно будет использовать 5 замен в основное время и одну дополнительную замену во время овертайма.

Изменения будут носить временный характер?

На данный момент ФИФА рассматривает несколько сценариев относительно разрешения на пять замен. Наиболее вероятный на сегодняшний день вариант — распространение увеличенного количества замен на турниры, которые продолжаются и начнутся в 2020 году. Но возможно продление. Например, национальным сборным с ходу планируется вручить 5 замен до 31 декабря 2021 года. Если это произойдет, то нововведение затронет и Евро-2020, перенесенное на следующий год.

Какой отклик находит предложение ФИФА ?

Отклик, как и ожидалось, позитивный. Так, в АПЛ уже готовы утвердить правило о пяти заменах, если Международный совет футбольных ассоциаций издаст соответствующий указ, а от Серии A слово держал наставник «Сассуоло» Роберто Де Зерби:

Обычно команды готовятся шесть недель к сезону, а затем играют раз в неделю. На этот раз мы будем играть каждые три дня. Поэтому было бы разумно разделить команду на две группы, чтобы игроки не уставали. Другим разумным предложением является идея разрешить делать пять замен, поскольку это придаст более качественный характер игры, а также предотвратит травмы.

И рулевой «Сампдории» Клаудио Раньери:

Нельзя доводить футболистов до предела, они не болиды «Формулы-1»! За месяц подготовки сложно подготовить футболистов к графику, предусматривающему три матча в неделю. Думаю, стоит разрешить пять замен, иначе игроки столкнутся с серьезнейшей нагрузкой, особенно я переживаю за тех, кто переболел коронавирусом.