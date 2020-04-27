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Роналду вернётся в Турин завтра и проведёт 2 недели в самоизоляции

вчера, 20:59

По информации итальянских СМИ, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в Италию.

Португальский форвард улетел из Италии 3 марта на остров Мадейра в Португалии к своей матери, которая перенесла инсульт. В дальнейшем Криштиану остался там со своей семьей, самоизолировавшись из-за пандемии коронавируса. 

Теперь же Роналду прибудет в Турин завтра, 28 апреля. «Ювентус» призвал своих игроков, покинувших страну, вернуться для возобновления тренировок, перед этим выполнив условия двухнедельной самоизоляции.

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13
вчера в 22:42
сейчас о всех передвижения сообщать будут.
Бесполезность 51
Бесполезность 51 ответ Clavан (раскрыть)
вчера в 21:48
У своего марокканского муженька.
Clavан
Clavан
вчера в 21:45
А до этого он где был?
13ROS13
13ROS13
вчера в 21:39
Кристинка нагулялась.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:31
время пришло))
Karabal
Karabal
вчера в 21:10
каждый шаг отслеживают.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:03
Без двух недель на карантине не обойтись
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:02
Правильное решение
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