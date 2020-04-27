Роналду вернётся в Турин завтра и проведёт 2 недели в самоизоляции

По информации итальянских СМИ, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в Италию.
Португальский форвард улетел из Италии 3 марта на остров Мадейра в Португалии к своей матери, которая перенесла инсульт. В дальнейшем Криштиану остался там со своей семьей, самоизолировавшись из-за пандемии коронавируса.
Теперь же Роналду прибудет в Турин завтра, 28 апреля. «Ювентус» призвал своих игроков, покинувших страну, вернуться для возобновления тренировок, перед этим выполнив условия двухнедельной самоизоляции.