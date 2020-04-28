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Фабрегас готов снизить зарплату на 30% и выплатить деньги сотрудникам клуба

сегодня, 11:33

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил готовность пойти на сокращение зарплаты на 30% на четыре месяца.

Кроме того, испанский хавбек проявил инициативу в том, чтобы выплатить компенсацию сотрудникам «Монако», которые были уволены во время пандемии коронавируса. Фабрегас является первым игроком «монегасков», который согласился пойти на понижение заработной платы. Другие футболисты клуба все еще продолжают вести переговоры с руководством о сокращении своих доходов.

Ранее князь Монако пообещал клубу финансовую поддержку во время пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:39
4 месяца выдержат
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:38
нормальное решение)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 12:08
Можно сколь угодно ухмыляться хейтерам ЦСКА и Головина,но в этом сезоне Александр не меньше влияет на игру чем Сеск.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:56
Хороший ход от Сеска , а что же там мега тоПь Сашка Головин?)))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:47
Хорошо, когда есть что сокращать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
Не обнищает...
Comdiv
Comdiv
сегодня в 11:34
Это время такое.
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