Фабрегас готов снизить зарплату на 30% и выплатить деньги сотрудникам клуба

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сегодня, 11:33

Полузащитник «Монако» выразил готовность пойти на сокращение зарплаты на 30% на четыре месяца.



Кроме того, испанский хавбек проявил инициативу в том, чтобы выплатить компенсацию сотрудникам «Монако», которые были уволены во время пандемии коронавируса. Фабрегас является первым игроком «монегасков», который согласился пойти на понижение заработной платы. Другие футболисты клуба все еще продолжают вести переговоры с руководством о сокращении своих доходов.

Ранее князь Монако пообещал клубу финансовую поддержку во время пандемии коронавируса.