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Лотито предупредил о финансовом коллапсе, если сезон не будет доигран

сегодня, 09:22

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью TG Regione прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии. По мнению Лотито, если сезон не будет доигран, это повлечет серьезные финансовые проблемы.

Мы не говорим лично о моей битве, мы говорим о том, что мы должны осознать риски, которые возникнут, если сезон не возобновится. 

Те, кто выступает против возобновления, явно не знают, о чем говорят. Футбол — это индустрия, которая генерирует деньги. Поэтому мы должны учитывать последствия, если не возобновим сезон. 

Ранее стало известно, что «Лацио» в конце апреля начнет тестировать игроков на COVID-19.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:54
реальность нынче именно такова
Clavан
Clavан
сегодня в 10:04
Это нужно по желанию.
AgentART
AgentART
сегодня в 09:49
Это любому понятно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:27
и он прав))
ОПС
ОПС
сегодня в 09:26
Молодец вообще то.
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