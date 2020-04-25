Лотито предупредил о финансовом коллапсе, если сезон не будет доигран

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью TG Regione прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии. По мнению Лотито, если сезон не будет доигран, это повлечет серьезные финансовые проблемы.

Мы не говорим лично о моей битве, мы говорим о том, что мы должны осознать риски, которые возникнут, если сезон не возобновится.

Те, кто выступает против возобновления, явно не знают, о чем говорят. Футбол — это индустрия, которая генерирует деньги. Поэтому мы должны учитывать последствия, если не возобновим сезон.