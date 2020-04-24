Малафеев: «Наша страна зависит от нефтяных и газовых доходов»

Заместитель спортивного директора по общим вопросам «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о государственной поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство.
Есть ли ощущение, что рушится вообще всё? Мне кажется, что преждевременно делать такие выводы. Безусловно, информационный фон — негативный, но всё-таки фондовые рынки держатся. Даже после обвала они почти вернулись к своим показателям. На фоне достаточно негативной волны по всему миру мы не видим какой-то паники. Мне кажется, если фондовые рынки свалятся куда-то совсем глубоко в нули, вот тогда начнется катастрофа. Хотя, конечно, катастрофой может стать всё, что угодно. Например, те же волнения людей, демонстрации, то, что уже произошло на днях в Осетии. Если пойдет такая волна, сработает стадный рефлекс, это тоже может стать точкой отсчета. Но не думаю, что в ближайшей перспективе это возможно с точки зрения общей тенденции по всему миру.
Ранее Малафеев заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды Артема Дзюбы, пока занимает должность в петербургском клубе.
мдаа.......
мдаа.......
Возможно, не так глупо было разорвать сам договор - по факту, США добывала больше России и СА, 13 миллионов баррелей в день, но при этом не участвовала в ОПЕК+ и ничего не снижала (она и не может по закону, там 3000 частных нефтегазовых компаний и у всех полные права и никто им не указ, кроме рынка).
Разрыв этого договора вовремя нанес бы сильный удар по сланцевой нефти (хотя у США огромные пространства для маневра остались бы от новых санкций до снятия санкций с Венесуэлы (самые больше запасы дешевой нефти в мире) и Ирана и последующей покупки у них дешевой нефти, да и нефть у них вскго 1% ВВП).
Но вот разрывать договор во время кризиса из-за вируса (пусть он там еще не проявился так, но можно же было спрогнозировать!) действительно было жестко.
Возможно, не так глупо было разорвать сам договор - по факту, США добывала больше России и СА, 13 миллионов баррелей в день, но при этом не участвовала в ОПЕК+ и ничего не снижала (она и не может по закону, там 3000 частных нефтегазовых компаний и у всех полные права и никто им не указ, кроме рынка).
Разрыв этого договора вовремя нанес бы сильный удар по сланцевой нефти (хотя у США огромные пространства для маневра остались бы от новых санкций до снятия санкций с Венесуэлы (самые больше запасы дешевой нефти в мире) и Ирана и последующей покупки у них дешевой нефти, да и нефть у них вскго 1% ВВП).
Но вот разрывать договор во время кризиса из-за вируса (пусть он там еще не проявился так, но можно же было спрогнозировать!) действительно было жестко.
к сожалению личный вывод не смогу сделать,так как слабоват в политике и макроэкономике,
но одно скажу точно,рожа мне его не нравится и не внушает доверия
к сожалению личный вывод не смогу сделать,так как слабоват в политике и макроэкономике,
но одно скажу точно,рожа мне его не нравится и не внушает доверия
А вот кое-кто в 2008 году обещал, что Россия в 2020 полностью слезет с иглы, а доля нефтегаза в доходах 40,9% в 2019 была - примерно такая же.
А вот кое-кто в 2008 году обещал, что Россия в 2020 полностью слезет с иглы, а доля нефтегаза в доходах 40,9% в 2019 была - примерно такая же.
Вот будет хохма если после карьеры Дзюба станет начальником по каким то там вопросам, а Малафеев его зам будет.
Старший помощник младшего дворника.....
Вот будет хохма если после карьеры Дзюба станет начальником по каким то там вопросам, а Малафеев его зам будет.
Старший помощник младшего дворника.....
Правительство все делает для поддержки. Например, вот запретили до осени импорт бензина. Потому что Беларусь и Польша производит дешевый бензин, ведь нефть очень дешевая. А наши производители хотят производить дорогой бензин, хотя у нас нефть тоже дешевая.
Правительство защитило наш дорогой бензин! Не дадим нашему бизнесу ездить на дешевом во время кризиса! "Роснефти" еще 50 миллиардов долларов долга Китаю отдавать, которые она набрала, так пусть наш бизнес оплатит долг "Роснефти" Китаю еще во время кризиса.
Загибающиеся штаты сейчас торгуют фьючерсами на бензин по 68 центов за галлон - там есть заправки, в которых бензин стоит по 25 рублей уже. Хваленый Трамп не смог спасти американский бензин, он упал! Слабак!
Правительство все делает для поддержки. Например, вот запретили до осени импорт бензина. Потому что Беларусь и Польша производит дешевый бензин, ведь нефть очень дешевая. А наши производители хотят производить дорогой бензин, хотя у нас нефть тоже дешевая.
Правительство защитило наш дорогой бензин! Не дадим нашему бизнесу ездить на дешевом во время кризиса! "Роснефти" еще 50 миллиардов долларов долга Китаю отдавать, которые она набрала, так пусть наш бизнес оплатит долг "Роснефти" Китаю еще во время кризиса.
Загибающиеся штаты сейчас торгуют фьючерсами на бензин по 68 центов за галлон - там есть заправки, в которых бензин стоит по 25 рублей уже. Хваленый Трамп не смог спасти американский бензин, он упал! Слабак!