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Малафеев: «Наша страна зависит от нефтяных и газовых доходов»

вчера, 18:00

Заместитель спортивного директора по общим вопросам «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о государственной поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство.

Есть ли ощущение, что рушится вообще всё? Мне кажется, что преждевременно делать такие выводы. Безусловно, информационный фон — негативный, но всё-таки фондовые рынки держатся. Даже после обвала они почти вернулись к своим показателям. На фоне достаточно негативной волны по всему миру мы не видим какой-то паники. Мне кажется, если фондовые рынки свалятся куда-то совсем глубоко в нули, вот тогда начнется катастрофа. Хотя, конечно, катастрофой может стать всё, что угодно. Например, те же волнения людей, демонстрации, то, что уже произошло на днях в Осетии. Если пойдет такая волна, сработает стадный рефлекс, это тоже может стать точкой отсчета. Но не думаю, что в ближайшей перспективе это возможно с точки зрения общей тенденции по всему миру.

Ранее Малафеев заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды Артема Дзюбы, пока занимает должность в петербургском клубе.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 02:04
"В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются"

мдаа.......
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:03
главное в такой ситуации ТЕРПЕНИЕ и САМОИЗОЛЯЦИЯ - другого просто НЕТ
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:59
уверен в этом?)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:46
Для бывшего спортсмена неплохо, показывает наличие разума
Сп62
Сп62 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 21:19
Рассуждения справедливы, но США в отличии от нас не сидят на нефтяной игле и при всех раскладах они понесут гораздо меньший урон, чем мы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
Странно, что практически безграмотный гр. Малафеев рассуждает об экономике и политике. Примерно также как некоторые граждане на этом сайте рассуждают о "дешевом" бензине из Белоруссии и Польши. Для того, чтобы о чем то писать, нужны как минимум две вещи : необходимый объем информации и знания в данной области. Поскольку у большинства нет ни того, ни другого, то лучше фейки не выпускать в полет.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 20:54
Бандиты живущие по понятиям.. Мы самые дерзкие кидалы, значит быть нам энергетической сверхдержавой лол. Думаешь, они прислушиваются к экспертам.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:49
но все же чаще глаза не врут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 20:45
Поосторожнее с оценками. Разве вы не в курсе, что зачастую за зверской мордой скрывается ангел, а под ангельской внешностью - дьявол ?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Тут тоже вопрос...

Возможно, не так глупо было разорвать сам договор - по факту, США добывала больше России и СА, 13 миллионов баррелей в день, но при этом не участвовала в ОПЕК+ и ничего не снижала (она и не может по закону, там 3000 частных нефтегазовых компаний и у всех полные права и никто им не указ, кроме рынка).

Разрыв этого договора вовремя нанес бы сильный удар по сланцевой нефти (хотя у США огромные пространства для маневра остались бы от новых санкций до снятия санкций с Венесуэлы (самые больше запасы дешевой нефти в мире) и Ирана и последующей покупки у них дешевой нефти, да и нефть у них вскго 1% ВВП).

Но вот разрывать договор во время кризиса из-за вируса (пусть он там еще не проявился так, но можно же было спрогнозировать!) действительно было жестко.
lobsterdam
lobsterdam ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:31
мы уже и так на земле, а вот некоторые и не собираются...
112910415
112910415
вчера в 20:30
матёрый экономистище !
Сп62
Сп62 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 20:18
Всё таки свою лепту в падении нефти он внёс, разорвав договор ОПЕК+.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 20:03
читал о нем разные противоречивые статьи, и нейтральные и плохие
к сожалению личный вывод не смогу сделать,так как слабоват в политике и макроэкономике,
но одно скажу точно,рожа мне его не нравится и не внушает доверия
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 19:57
На самом деле, он и не виноват глобально. Во-первых, он филолог по образованию, переводчик с португальского (кого-то напоминает, правда?)). Во-вторых, сомневаюсь, что он имеет право что-то сказать без одобрения свыше. В-третьих, крах нефти был бы и так, наверное, спрос сильно упал, нефтехранилища полные, она дешевая, потому что некуда продавать.

А вот кое-кто в 2008 году обещал, что Россия в 2020 полностью слезет с иглы, а доля нефтегаза в доходах 40,9% в 2019 была - примерно такая же.
ABir
ABir
вчера в 19:47
Многим придётся спуститься с небес на землю
marvel777
marvel777
вчера в 19:30
Спасибо кэп
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:23
В политику полез...))).
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:22
Эото не для кого не секрет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:20
Славе надо думать как бы на базе с Дзюбой в тёмном коридоре 1 на 1 не встретиться, а он тут умного решил из себя показать, что вся страна и так знает.
Вот будет хохма если после карьеры Дзюба станет начальником по каким то там вопросам, а Малафеев его зам будет.
Старший помощник младшего дворника.....
волгодон 2
волгодон 2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 19:20
Нефть капитулирен. Сечин не у чем не уиноват)
ДСА
ДСА
вчера в 19:08
У нас есть царь, и этим всё сказано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:30
Одним словом-нефтяная игла...
CPS
CPS
вчера в 18:28
Каждый должен своим делом заниматься.
drug01
drug01
вчера в 18:23
Мы все зависим от этого и не только наш ФУТБОЛ !!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:14
Это наглая, бессовестная ложь.

Правительство все делает для поддержки. Например, вот запретили до осени импорт бензина. Потому что Беларусь и Польша производит дешевый бензин, ведь нефть очень дешевая. А наши производители хотят производить дорогой бензин, хотя у нас нефть тоже дешевая.

Правительство защитило наш дорогой бензин! Не дадим нашему бизнесу ездить на дешевом во время кризиса! "Роснефти" еще 50 миллиардов долларов долга Китаю отдавать, которые она набрала, так пусть наш бизнес оплатит долг "Роснефти" Китаю еще во время кризиса.

Загибающиеся штаты сейчас торгуют фьючерсами на бензин по 68 центов за галлон - там есть заправки, в которых бензин стоит по 25 рублей уже. Хваленый Трамп не смог спасти американский бензин, он упал! Слабак!
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:13, ред.
Малафеев лучше бы командой занимался, а не превращался в Ловчева или Мостового.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:10
Так и есть, что зависит, нефть, газ.Правильно сказал.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:07
Ну прям открыл Америку
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:06
Уж Малафееву точно знать эту тематику.
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