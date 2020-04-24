Малафеев: «Наша страна зависит от нефтяных и газовых доходов»

Заместитель спортивного директора по общим вопросам «Зенита» поделился мнением о государственной поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

В Америке нужно просто привезти бумагу, и деньги напечатаются. Наша страна больше зависит от нефтяных и газовых доходов. Есть резервный фонд, которого, как говорят, хватит на несколько лет, если будет совсем плохо. Опять же, как смотреть на эти вещи. Если сравнивать с мерами, предпринятыми в Америке, безусловно, в нашей стране практически ничего не сделали. С другой стороны, наши основные меры были направлены не на бизнесы, а на решение локальной задачи: не допустить массового заражения. Мне кажется, будь я человеком, который принимает важные решения, для меня, наверное, эта задача тоже была бы основной. Государство не может позаботиться о каждом бизнесе в отдельности. Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство.

Есть ли ощущение, что рушится вообще всё? Мне кажется, что преждевременно делать такие выводы. Безусловно, информационный фон — негативный, но всё-таки фондовые рынки держатся. Даже после обвала они почти вернулись к своим показателям. На фоне достаточно негативной волны по всему миру мы не видим какой-то паники. Мне кажется, если фондовые рынки свалятся куда-то совсем глубоко в нули, вот тогда начнется катастрофа. Хотя, конечно, катастрофой может стать всё, что угодно. Например, те же волнения людей, демонстрации, то, что уже произошло на днях в Осетии. Если пойдет такая волна, сработает стадный рефлекс, это тоже может стать точкой отсчета. Но не думаю, что в ближайшей перспективе это возможно с точки зрения общей тенденции по всему миру.