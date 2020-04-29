ГлавнаяНовости

«Интер» может вернуть Наингголана обратно в команду

сегодня, 12:18

La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, который в настоящее время выступает за «Кальяри» на правах аренды, может вернуться в миланский клуб.

Ранее бельгийский футболист был в немилости у главного тренера команды Антонио Конте, однако теперь стало известно, что наставник готов предоставить футболисту еще один шанс проявить себя. 

Такие разговоры стали появляться на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что клубы проведут не очень активную летнюю трансферную кампанию.

Все новости
СлухиМертенс еще не решил, где продолжит карьеру
Сегодня, 15:09 Комментарии2
СлухиМЮ два года назад предлагал 70 млн фунтов за Кулибали
Сегодня, 14:56 Комментарии2
Артур прокомментировал слухи о своем переходе в другой клуб
Сегодня, 14:27 Комментарии1
Слухи«Лестер» поборется с «Миланом» и «Лейпцигом» за Фофана
Сегодня, 14:24 Комментарии2
Слухи«Челси» выбыл из гонки за Райсом
Сегодня, 14:09 Комментарии5
СлухиКоутиньо может провести следующий сезон в «Барселоне»
Сегодня, 13:48 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:37
Раджа сам не захочет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100