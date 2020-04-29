«Интер» может вернуть Наингголана обратно в команду

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сегодня, 12:18

La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник «Интера» , который в настоящее время выступает за «Кальяри» на правах аренды, может вернуться в миланский клуб.

Ранее бельгийский футболист был в немилости у главного тренера команды Антонио Конте, однако теперь стало известно, что наставник готов предоставить футболисту еще один шанс проявить себя.

Такие разговоры стали появляться на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что клубы проведут не очень активную летнюю трансферную кампанию.