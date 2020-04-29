Английские топ-клубы хотят переманить вундеркинда из «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Бакайо Сака привлек внимание английских топ-клубов.
18-летний хавбек ярко дебютировал в этом сезоне под руководством Микеля Артеты, чем привлек внимание «Лестера», «Челси» и «Манчестер Сити».
У Сака осталось меньше 12 месяцев по контракту с «Арсеналом» и «канониры» не могут убедить юного таланта подписать новое соглашение с клубом. Как сообщается, Сака недоволен тем, что его используют в качестве защитника, и хочет выступать на родной для себя позиции вингера. Истекающий контракт и недовольство самого игрока могут существенно повысить вероятность трансфера английского вундеркинда в другой клуб.
Попробуйте перейти из вкладки "матчи" на главной, там ссылка работает.
Или вот:
https://www.soccer.ru/matches/1174723/real-esteli-diriangen-30-04-2020
Попробуйте перейти из вкладки "матчи" на главной, там ссылка работает.
Или вот:
https://www.soccer.ru/matches/1174723/real-esteli-diriangen-30-04-2020