Английские топ-клубы хотят переманить вундеркинда из «Арсенала»

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сегодня, 11:44

Полузащитник лондонского «Арсенала» привлек внимание английских топ-клубов.

18-летний хавбек ярко дебютировал в этом сезоне под руководством , чем привлек внимание «Лестера», «Челси» и «Манчестер Сити».

У Сака осталось меньше 12 месяцев по контракту с «Арсеналом» и «канониры» не могут убедить юного таланта подписать новое соглашение с клубом. Как сообщается, Сака недоволен тем, что его используют в качестве защитника, и хочет выступать на родной для себя позиции вингера. Истекающий контракт и недовольство самого игрока могут существенно повысить вероятность трансфера английского вундеркинда в другой клуб.