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Английские топ-клубы хотят переманить вундеркинда из «Арсенала»

сегодня, 11:44

Полузащитник лондонского «Арсенала» Бакайо Сака привлек внимание английских топ-клубов.

18-летний хавбек ярко дебютировал в этом сезоне под руководством Микеля Артеты, чем привлек внимание «Лестера», «Челси» и «Манчестер Сити».

У Сака осталось меньше 12 месяцев по контракту с «Арсеналом» и «канониры» не могут убедить юного таланта подписать новое соглашение с клубом. Как сообщается, Сака недоволен тем, что его используют в качестве защитника, и хочет выступать на родной для себя позиции вингера. Истекающий контракт и недовольство самого игрока могут существенно повысить вероятность трансфера английского вундеркинда в другой клуб.

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Foxes
Foxes ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Ты не знал?
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:10
Да, если из линии заходить в матч, то 404.
Попробуйте перейти из вкладки "матчи" на главной, там ссылка работает.
Или вот:
https://www.soccer.ru/matches/1174723/real-esteli-diriangen-30-04-2020
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
При попытке открыть матч Реал Эстели - Дирианген выдается "Ошибка"....или это только у меня?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:54
Лестер ТОП Клуб?
LMI
LMI
сегодня в 11:46
Да в путь, если звездная болезнь уже голову забила
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