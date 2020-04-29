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Габулов: «ПФЛ, вероятно, будет остановлена»

сегодня, 15:40

Председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

Скрывать нечего, нынешняя ситуация — форс-мажорная. ПФЛ, вероятно, будет остановлена. Это очень необычно и для спортсменов, и для тренеров, и для руководителей с болельщиками.

«Олимп» готовился ко всему – и к продолжению чемпионата ПФЛ, и к завершению сезона. Мы, конечно, хотели, чтобы розыгрыш ПФЛ продолжился, настраивались на успешный финиш. Тем более клуб провёл серьёзную подготовку зимой и планировал побороться за повышение. Но мы примем любую позицию РФС.

Официального решения ещё нет – пока говорят, что ПФЛ и ФНЛ, скорее всего, не будут доиграны. Понимаем, что продолжение этих первенств для многих клубов экономически невыгодно, а для РФС организовать 11 матчей за месяц сложно. Это станет большой нагрузкой для футболистов. Главное – это здоровье.

Сейчас все профессиональные клубы подают документы на лицензирование на следующий сезон. Мы подали на выступление и в ПФЛ, и в ФНЛ – теоретические шансы выйти туда были. Посмотрим, по каким критериям будут формироваться лиги на будущий сезон. Ждём решения РФС. Спортивные амбиции выступать в ФНЛ у «Олимпа» есть, финансовые возможности — тоже. Мы к повышению готовы.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:10
А футбол относится к пострадавшим отраслям? Если да, то каждому по МРОТ!
AgentART
AgentART
сегодня в 17:01
Её итак уже почти нет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:23
Габулову наверное федун сказал.
andrey11692
andrey11692
сегодня в 16:07
Аланию в ФНЛ !!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:52
Решения нет, ждемс.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:49
не ной! всё будет хорошо!!
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