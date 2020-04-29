Габулов: «ПФЛ, вероятно, будет остановлена»

Председатель совета директоров московского «Олимпа» прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

Скрывать нечего, нынешняя ситуация — форс-мажорная. ПФЛ , вероятно, будет остановлена. Это очень необычно и для спортсменов, и для тренеров, и для руководителей с болельщиками.

«Олимп» готовился ко всему – и к продолжению чемпионата ПФЛ , и к завершению сезона. Мы, конечно, хотели, чтобы розыгрыш ПФЛ продолжился, настраивались на успешный финиш. Тем более клуб провёл серьёзную подготовку зимой и планировал побороться за повышение. Но мы примем любую позицию РФС .

Официального решения ещё нет – пока говорят, что ПФЛ и ФНЛ , скорее всего, не будут доиграны. Понимаем, что продолжение этих первенств для многих клубов экономически невыгодно, а для РФС организовать 11 матчей за месяц сложно. Это станет большой нагрузкой для футболистов. Главное – это здоровье.