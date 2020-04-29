Шамкин рассказал, как сменил бальные танцы на футбол

Полузащитник «Зенита» рассказал о том, как он стал профессиональным спортсменом.

Занятия по бальным танцам? Года 4-5 было, когда мама отвела. Но мне не понравилось. Папе, как оказалось, тоже (улыбается). Когда на третье или четвертое занятие отправились с ним, в какой-то момент просто развернулись и до танцев в итоге не доехали. Ни тогда, ни уже никогда. Зато вместо этого почти сразу записались в филиал зенитовской академии в Автово.

Мужской заговор? Получается так (смеется). Мама сначала, понятно, ругалась на нас, но потом мы ее уговорили. Сказали, что я все-таки мальчик, и футбол мне будет ближе, чем танцы.