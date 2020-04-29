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Шамкин рассказал, как сменил бальные танцы на футбол

сегодня, 15:09

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о том, как он стал профессиональным спортсменом. 

Занятия по бальным танцам? Года 4-5 было, когда мама отвела. Но мне не понравилось. Папе, как оказалось, тоже (улыбается). Когда на третье или четвертое занятие отправились с ним, в какой-то момент просто развернулись и до танцев в итоге не доехали. Ни тогда, ни уже никогда. Зато вместо этого почти сразу записались в филиал зенитовской академии в Автово.

Мужской заговор? Получается так (смеется). Мама сначала, понятно, ругалась на нас, но потом мы ее уговорили. Сказали, что я все-таки мальчик, и футбол мне будет ближе, чем танцы.

Ранее Шамкин рассказал о своей позиции на поле.

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:52
Если он будет совмещать- вы плакаться будете, что вам левые пенки бьют)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:32
В зените много таких танцоров.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:11
зря мог бы совмещать)) у неймара и месси получается))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:03
В Зените одни танцоры.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:35
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