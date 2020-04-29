Шамкин: «Родители не поверили, что меня вызывают на сборы с „Зенитом“»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своей позиции на поле.

Сборы с главной командой? Сначала отлично поработал на сборе с «Зенитом-2». И готовый приехал в Испанию. Считаю, это неплохо. И вообще у меня девиз по жизни — всему свое время. Правда, родители сначала не поверили, что меня вызывают на сбор с основой. Когда сказал им об этом, подумали, что либо я шучу, либо тут какой-то подвох. Но потом, конечно, были очень рады.

Опорник или атакующий хавбек? При схеме с двумя опорными — чаще в центре поля. Мне и самому эта позиция нравится. Тем более что главный тренер всегда много подсказывал на сборах именно как опорнику. И это для меня было очень полезно.