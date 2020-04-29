Игбун — о своём фото: «Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19»

Готовьтесь соглашаться и спорить с мнением британского футбольного журнала, чьим

Василий обвиняет клуб в разорении РПЛ, а «Соккер.ру» оценивает броское мнение.

«Соккер.ру» расскажет о лучших представителях национальных группировок в

Федун уверен, что сезон не доиграют, и «Соккер.ру» непросто оспорить эту позицию