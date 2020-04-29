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Игбун — о своём фото: «Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19»

вчера, 23:00

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун решил опубликовать фото в форме московского клуба.

Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Slykelvin44 (@tataemeka)

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 00:16
Очередная жертва самоизоляции.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:34
по виду ты победил его))))
Valeleo
Valeleo
вчера в 23:18
К чему всё это?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:16
Негр чему то радуется.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
вчера в 23:05
Егбун по гос-вигваму в милицейской одеже обутым ходит)
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