Игбун — о своём фото: «Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19»

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун решил опубликовать фото в форме московского клуба.
Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19.
Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19.
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Публикация от Slykelvin44 (@tataemeka) 29 Апр 2020 в 1:38 PDT
Публикация от Slykelvin44 (@tataemeka) 29 Апр 2020 в 1:38 PDT
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