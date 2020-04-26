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Моизе Кин дома устроил вечеринку с девушками

сегодня, 08:24

Форвард «Эвертона» Моизе Кин во время карантина решил устроить вечеринку у себя дома, на которую пригласил нескольких девушек.

20-летний футболист опубликовал видео с мероприятия в одной из закрытых групп в Snapchat. Недавно ходили слухи, что нападающий близок к уходу из клуба.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 12:36
Он походу геененавистник??? Почему не было мальчиков?
Гнать таких из европы!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:34
В результате этой вечеринки , в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 1000 человек ! )))))))))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:19
Девушки это нормально, а вот выложенный видос явный признак инфантильности данного индивида.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:39
Ну и молодец)
Роналду в свою бытность устраивал вечеринки на яхте с парнями. И это была не рыбалка и не алкосплав по реке...
beefs
beefs
сегодня в 09:19
Ещё один не выдержал
drug01
drug01
сегодня в 09:05
Весёлая жизнь без футбола
VIPded
VIPded
сегодня в 08:47
С мальчиками вечер в европке никто бы не осудил...)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:45
Ну погулял, но зачем самому себя закладывать?
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:32
интересного ничего нет, поэтому, что есть, то и читаем)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:28
и что в этом интересного или важного))) нормальный парень))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 08:27
главное, что не с мальчиками, а с девушками можно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Каждый отдыхает как уеет...
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