Моизе Кин дома устроил вечеринку с девушками

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сегодня, 08:24

Форвард «Эвертона» во время карантина решил устроить вечеринку у себя дома, на которую пригласил нескольких девушек.

20-летний футболист опубликовал видео с мероприятия в одной из закрытых групп в Snapchat. Недавно ходили слухи, что нападающий близок к уходу из клуба.