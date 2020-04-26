Моизе Кин дома устроил вечеринку с девушками

Форвард «Эвертона» Моизе Кин во время карантина решил устроить вечеринку у себя дома, на которую пригласил нескольких девушек.
20-летний футболист опубликовал видео с мероприятия в одной из закрытых групп в Snapchat. Недавно ходили слухи, что нападающий близок к уходу из клуба.
Гнать таких из европы!!!
Гнать таких из европы!!!
Роналду в свою бытность устраивал вечеринки на яхте с парнями. И это была не рыбалка и не алкосплав по реке...
Роналду в свою бытность устраивал вечеринки на яхте с парнями. И это была не рыбалка и не алкосплав по реке...