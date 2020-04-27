Невероятно! Представьте себе, они играли вместе

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вчера, 22:00

Некоторых футболистов мы отлично знаем по отдельности, но совсем забыли или даже не знали, что они играли вместе. «Соккер.ру» нашел несколько любопытнейших пар!

Алексис Санчес (Чили) и Радамель Фалькао (Колумбия)

Где пересекались? «Ривер Плейт» (2007 — 2008)

Санчес и Фалькао в одно время играли в Испании и Англии, но за разные клубы: когда Алексис был в «Барселоне», то встречал экс-напарника в матчах с «Атлетико», а в Англии чилийский «канонир» виделся с колумбийским «Тигром», когда тот играл за МЮ и «Челси». Санчес и сам через пару лет после Фалькао добрался до «Олд Траффорд», но вместе южноамериканские звезды играли еще до переезда в Европу, причем на нейтральной для обоих территории — в Аргентине.

Роберто Баджо (Италия) и Хосеп Гвардиола (Испания)

Где пересекались? «Брешиа» (2001 — 2002)

Отыграв больше десяти лет за «Барселону», Пеп захотел попробовать свои силы в Италии, причем отправился в скромный клуб «Брешиа». Главной причиной такого выбора стал опытнейший тренер Карло Маццоне, у которого Гвардиола хотел взять пару полезных уроков для будущей тренерской карьеры. Однако каталонец встретил на «Марио Ригамонти» не только Маццоне, но и «Божественного хвостика» Баджо. Представьте себе, Хосеп и Роберто были одноклубниками.

Тони Кроос (Германия) и Артуро Видаль (Чили)

Где пересекались? «Байер» (2009 — 2010)

Сейчас Артуро Видаль и Тони Кроос — соперники по Эль Класико, не пощадят друг друга, если придется сойтись в рамках битвы между «Реалом» и «Барселоной», а ведь были времена, когда немец и чилиец бок о бок играли в полузащите «Байера». Клуб из Леверкузена — первое пристанище чилийского хавбека в Европе, играя за «аптекарей», Артуро привлек внимание «Ювентуса», а уж потом были «Бавария» и «Барселона». Юному Кроосу было трудно пробиться в основу «Баварии», и мюнхенцы на полтора года отдавали Тони в аренду «Байеру», где Кроос познакомился не только с Видалем, но и с Юппом Хайнкесом, который запустил карьеру будущего чемпиона мира в Леверкузене.

Андреа Пирло (Италия) и Диего Симеоне (Аргентина)

Где пересекались? «Интер» (1998 — 1999)

Все прекрасно помнят успехи Андреа Пирло в «Милане» и «Ювентусе», но забывают, что все это стало возможным лишь потому, что гения упустил «Интер», подписавший молодого Пирло из его первого клуба «Брешиа». Карьера в сине-черных цветах у одного из умнейших полузащитников в истории футбола не сложилась, зато он завел интересные знакомства в «Интере»: например, играл вместе с Баджо, Роналдо и Симеоне. Но если с Зубастиком Пирло еще встретится в «Милане», то с Диего пересеклись в стане «нерадзурри» всего на один сезон. Кажется, будто это футболисты из разных вселенных, такой эффект достигается во многом из-за кардинальных различий в стиле двух полузащитников.

Альваро Арбелоа (Испания) и Филипе Луис (Бразилия)

Где пересекались? «Кастилья» (2005 — 2006) и «Депортиво» (2006 — 2007)

Команды Арбелоа и Луиса дважды встречались в финалах Лиги чемпионов, и это только два ярчайших примера, когда Альваро и Филипе оказывались по разные стороны баррикад в мадридском дерби. Но испанец и бразилец подружились еще на заре своих карьер, когда два сезона провели бок о бок, причем в разных командах. В кампании 2005/06 «Реал» приглашал Луиса на просмотр в «Кастилью», где еще играл перезревший выпускник академии Арбелоа. В следующем году Альваро сменил «Мадрид» на «Депортиво», чтобы иметь постоянную игровую практику, а Филипе подъехал в Ла-Корунью параллельным курсом.

Джейми Варди (Англия) и Харри Кейн (Англия)

Где пересекались? «Лестер» (2013)

Не секрет, что Варди и Кейн вместе играли за сборную Англии, но мы говорим о клубной карьере, где у двух видных английских форвардов тоже есть совместный опыт, который мог оказаться за кадром, потому Джейми и Харри вместе играли… в Чемпионшипе. В сезоне 2012/13 Варди только-только перебрался в «Лестер» из национальной конференции, где защищал цвета «Флитвуда», а молодой Кейн в начале своей карьеры катался по командировкам. Первую половину сезона 2012/13 Харри бесславно провел в АПЛ , сыграв за «Норвич» три матча без голов, а на вторую часть отправился в Чемпионшип в «Норвич», где получилось немногим лучше. Всего в той кампании Варди и Кейн на двоих забили 7 голов за «лис» в 45 матчах. Кто бы мог подумать, что через пару лет они забьют 45 на двоих в АПЛ .

Мануэль Нойер (Германия) и Рауль (Испания)

Где пересекались? «Шальке» (2010 — 2011)

Союз Мануэля Нойера и Рауля Гонсалеса в единственной их совместной кампании принес «Шальке» Кубок Германии и самый успешный в истории клуба из Гельзенкирхена лигочемпионский поход, когда удалось достичь полуфинала престижнейшего турнира. Для Мануэля это был последний сезон в составе «Шальке» перед скандальным уходом в «Баварии», а списанный из «Реала» многоуважаемым Жозе Моуриньо Рауль в дебютном сезоне за «кобальтовых» забил 21 гол, а в следующей кампании перебил свой результат на один точный удар и ушел из «Шальке» героем.