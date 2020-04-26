Месси почтил память Вилановы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с помощью сторис Инстаграма почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, который умер от рака 25 апреля 2014 года.
Ранее «Барселона» почтила память Вилановы.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с помощью сторис Инстаграма почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, который умер от рака 25 апреля 2014 года.
Ранее «Барселона» почтила память Вилановы.
Сегодня 09:42
Месси пример для всех...это скромняга,сам себе памятники не ставить по жизни, прекрасна семья. ..а не как петух,дети не знают кто мама их.....бегает от одной к другой, делает вид что он мужчина. ....не женится, вдруг развод...чтобы потом не делиться. ...такого самовлюленного нарциса..человечество не видел. ..тьфу противная баба. ...
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Для полной картины, тебе семечек не хватает и лавочки возле подъезда!
Сегодня 09:42
Месси пример для всех...это скромняга,сам себе памятники не ставить по жизни, прекрасна семья. ..а не как петух,дети не знают кто мама их.....бегает от одной к другой, делает вид что он мужчина. ....не женится, вдруг развод...чтобы потом не делиться. ...такого самовлюленного нарциса..человечество не видел. ..тьфу противная баба. ...
_________
Для полной картины, тебе семечек не хватает и лавочки возле подъезда!