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Месси почтил память Вилановы

сегодня, 09:29

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с помощью сторис Инстаграма почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, который умер от рака 25 апреля 2014 года.

Месси почтил память Вилановы

Ранее «Барселона» почтила память Вилановы.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:02
только память осталась . но и это не мало
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 12:33
Ты же тоже так же себя ведешь на счет месси.Покупай 8 стаканов черной семечки,делись с бабулями у подьезда и осуждай Месси,рассказывай бабулям,какой он плохой итд.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 11:22
Совсем совесть потерял, даже на чужих смертях свои сентенции про петухов пишет! Фу позор!
stlouis
stlouis ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 10:57
поправили
galem72
galem72
сегодня в 10:17
Уважаемая администрация! Будьте добры исправить профиль Тито Вилановы на этом ресурсе. Человека уже нет с нами 6 лет, а его года всё идут.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:17
Тага Дага
Сегодня 09:42
Месси пример для всех...это скромняга,сам себе памятники не ставить по жизни, прекрасна семья. ..а не как петух,дети не знают кто мама их.....бегает от одной к другой, делает вид что он мужчина. ....не женится, вдруг развод...чтобы потом не делиться. ...такого самовлюленного нарциса..человечество не видел. ..тьфу противная баба. ...
_________

Для полной картины, тебе семечек не хватает и лавочки возле подъезда!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:42
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 09:40
    Как-будто гном один почтил его память.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 09:32
    Светлая ему память, хороший был человек, хороший тренер....
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 09:31
    Заслуживает уважения
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