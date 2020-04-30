«Интер» не сможет подписать Гризманна

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сегодня, 17:49

«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса, пишет Sky Sports.

Недавно сообщалось, что в эту сделку может быть включен нападающий каталонцев (француза связывали с годичной арендой в миланском клубе). Но теперь стало известно, что «нерадзурри» не могут позволить себе такого игрока из-за финансовых проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Если верить слухам, то зарплата француза составляет около 20 млн евро в год.