«Интер» не сможет подписать Гризманна

«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса, пишет Sky Sports.
Недавно сообщалось, что в эту сделку может быть включен нападающий каталонцев Антуан Гризманн (француза связывали с годичной арендой в миланском клубе). Но теперь стало известно, что «нерадзурри» не могут позволить себе такого игрока из-за финансовых проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Если верить слухам, то зарплата француза составляет около 20 млн евро в год.
В марте люди копили очки на заключительный день, а они пропали. А сегодня не все разобрались с этими событиями и как на них ставить.
Кстати, какие итоги, где можно посмотреть?
И надеюсь, что в мае КП не пропадёт. Хоть какое то развлечение на безфутболье ;)
В марте люди копили очки на заключительный день, а они пропали. А сегодня не все разобрались с этими событиями и как на них ставить.
Кстати, какие итоги, где можно посмотреть?
И надеюсь, что в мае КП не пропадёт. Хоть какое то развлечение на безфутболье ;)
Этот день роли не сыграет, а про отсутствие матчей 30 апреля было ясно заранее.
Ну, и провели бы финальный турнир вчера, на двух матчах кубка.
Только предупредить об этом нужно пораньше. Ведь все же в равных условиях были бы.
Этот день роли не сыграет, а про отсутствие матчей 30 апреля было ясно заранее.
Ну, и провели бы финальный турнир вчера, на двух матчах кубка.
Только предупредить об этом нужно пораньше. Ведь все же в равных условиях были бы.
Зато появился повод добавить события, независимые от игр, а так бы их возможно и не ввели бы.
Зато появился повод добавить события, независимые от игр, а так бы их возможно и не ввели бы.