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«Интер» не сможет подписать Гризманна

сегодня, 17:49

«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры по трансферу форварда Лаутаро Мартинеса, пишет Sky Sports.

Недавно сообщалось, что в эту сделку может быть включен нападающий каталонцев Антуан Гризманн (француза связывали с годичной арендой в миланском клубе). Но теперь стало известно, что «нерадзурри» не могут позволить себе такого игрока из-за финансовых проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Если верить слухам, то зарплата француза составляет около 20 млн евро в год.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 19:00
Ваши трудности мне понятны, только уже второй месяц финал получается скомканный.
В марте люди копили очки на заключительный день, а они пропали. А сегодня не все разобрались с этими событиями и как на них ставить.
Кстати, какие итоги, где можно посмотреть?
И надеюсь, что в мае КП не пропадёт. Хоть какое то развлечение на безфутболье ;)
Mikki
Mikki ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:50
Не логичнее, т.к., во-первых, с введением событий в линии в этом нет смысла, а, во-вторых, технически - это очень сложно переделывать. Даже если бы события не было, все-равно лучше оставить финал в последний день.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:44
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Mikki (раскрыть)
    сегодня в 18:26
    Логичнее бы было просто закончить КП на день раньше.
    Этот день роли не сыграет, а про отсутствие матчей 30 апреля было ясно заранее.
    Ну, и провели бы финальный турнир вчера, на двух матчах кубка.
    Только предупредить об этом нужно пораньше. Ведь все же в равных условиях были бы.
    Mikki
    Mikki ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    сегодня в 18:10, ред.
    По такой логике и парки со стадионами - ошибочное решение. Увы, пандемия ломает планы всем. Игр и в течение месяца бы не было, добавили новые турниры ради игроков.

    Зато появился повод добавить события, независимые от игр, а так бы их возможно и не ввели бы.
    dimagas2
    dimagas2 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 17:57
    Его подхватит себе Ньюкасл))
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 17:57, ред.
    Сама ситуация уже второй раз подряд говорит о том, что разделение на группы и дальнейший плей-офф являются ошибочным решением, как по причине возможного отсутствия игр, так и по причине ненормальности ситуации, когда в финале играют игроки с дельтой набранных очков в 40-50 тысяч
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:55
    Гризманна песенка спета, пусть мучается рядом с гномом
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