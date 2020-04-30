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Плетикоса: «Сейчас нет таких плеймейкеров, какими были Тотти и Дель Пьеро»

сегодня, 19:23

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса похвалил легендарных итальянских игроков Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро.

В современном футболе больше нет таких «десяток», какими были Тотти и Дель Пьеро.

Недавно Тотти назвал игрока «Ювентуса» Пауло Дибалу лучшей «десяткой» на данный момент. 

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Mikki
Mikki ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 19:46, ред.
Именно так - не приоритетно, но в том числе. Хочешь победы любой ценой - плоди аккаунтов в 16 раз больше. Во всем важен баланс - игрокам легче, клонам, при очень большом желании, осталась возможность играть, админам профит. Нет смысла воевать против мельницы, надо ее брать на свою сторону.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:30, ред.
Q-J-G, почитайте переписку админов с различными юзерами !
Если коротко, то т.н. "борьба с клонами" никоим образом не является приоритетной задачей при внедрении механизма разделения на группы ... Мало того, если клоны не нарушают никаких правил, то они даже приветствуются ...
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