Плетикоса: «Сейчас нет таких плеймейкеров, какими были Тотти и Дель Пьеро»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса похвалил легендарных итальянских игроков Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро.
В современном футболе больше нет таких «десяток», какими были Тотти и Дель Пьеро.
Недавно Тотти назвал игрока «Ювентуса» Пауло Дибалу лучшей «десяткой» на данный момент.
Если коротко, то т.н. "борьба с клонами" никоим образом не является приоритетной задачей при внедрении механизма разделения на группы ... Мало того, если клоны не нарушают никаких правил, то они даже приветствуются ...
Если коротко, то т.н. "борьба с клонами" никоим образом не является приоритетной задачей при внедрении механизма разделения на группы ... Мало того, если клоны не нарушают никаких правил, то они даже приветствуются ...