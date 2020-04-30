Член исполкома УЕФА: «Коронавирус будет влиять на календарь 2-3 года»

Член исполкома УЕФА Ларс-Кристер Олссон рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на футбольный календарь:

Думаю, что коронавирус будет влиять 2-3 года. Если нынешняя ситуация будет продолжаться, то возникнет проблема с международным календарем. Придется как-то втиснуть еврокубки и национальные чемпионаты. Однако некоторые соревнования переносятся на другой год, а затем пройдет чемпионат мира в Катаре в середине сезона. Придется подождать и посмотреть, какое это окажет влияние.