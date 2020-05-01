Глушаков поздравил всех с Днем Труда: «За футбол без деревяшек»

ТОП 10 лучших тренеров в истории футбола. Я решил выбрать свою 10-ку лучших тренеров в истории европейского футбола с 1954

Десятка с плюсом. Италия. Семидесятые Продолжаем рассказ о лучших вратарях семидесятых. На очереди итальянская Серия А