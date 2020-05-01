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Глушаков поздравил всех с Днем Труда: «За футбол без деревяшек»

сегодня, 19:25

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию с топором и дровами в честь Дня Труда.

Дровосек. Поздравляю всех с 1 Мая. Мир, Труд, Май! За футбол без деревяшек.

Ранее Денис Глушаков опубликовал видео, как гладит белье под шансон.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 20:56
Банщик в деле)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:32
Деревяшки в футболе не самое страшное.
Хитропопые страшнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:15
Плоско шутит. Да и зря старается , любовь болельщиков сам похоронил , оживить ее не получится.
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:12
Да, именно на Дзюбу
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:54
Какая же всё-таки у него отвратительная и продажная рожа.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:47, ред.
Опять провал с попыткой юморить....
От бывшего капитана......в тапочках с предыдущего места работы....
Bastardo
Bastardo
сегодня в 19:46
То ли омерзительная восьмёрка против себя, то ли знает, что ещё эти деревяшки на фото называют чурками, и игрок чеченского клуба очень толсто троллит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:30
пока фото не открылось думал что там дзюба будет)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
Намек на Дзюбу?
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