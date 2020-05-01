Глушаков поздравил всех с Днем Труда: «За футбол без деревяшек»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию с топором и дровами в честь Дня Труда.
Дровосек. Поздравляю всех с 1 Мая. Мир, Труд, Май! За футбол без деревяшек.
Ранее Денис Глушаков опубликовал видео, как гладит белье под шансон.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фотографию с топором и дровами в честь Дня Труда.
Дровосек. Поздравляю всех с 1 Мая. Мир, Труд, Май! За футбол без деревяшек.
Ранее Денис Глушаков опубликовал видео, как гладит белье под шансон.
Хитропопые страшнее.
Хитропопые страшнее.
От бывшего капитана......в тапочках с предыдущего места работы....
От бывшего капитана......в тапочках с предыдущего места работы....