История его жизни: война, Люксембург и мечты

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вчера, 19:00

«Соккер.ру» поздравляет Миралема Пьянича с 30-летием!

Фахрудин Пьянич был уверен, что Боснию накроет кровопролитная война и не раз говорил об этом своей жене Фатиме, которой пессимистичный настрой мужа был совсем не по душе. Однако Фахрудин убедительно сыпал примерами, рассказывал, чем люди живут в разных регионах уже дышащей на ладан Югославии. Ему доводилось поколесить по стране в качестве футболиста, хотя больших успехов в этом деле он не достиг: в начале 90-х играл за клуб «Дрина-Зворник» в третьей югославской лиги.

В 1990-м в семье Фахрудина и Фатимы родился мальчик, которого назвали Миралемом. Тем временем социальное и политическое давление в Югославии нарастало, а Фахрудину подвернулась возможность уехать из страны: удалось установить связь с друзьями в Люксембурге, где его обещали устроить в футбольный клуб «Шиффланж», помочь с жильем и настоящей работой на первых порах. Клуб-то был полупрофессиональный. Дело оставалось за малым — забрать документы из «Зворника», без них было затруднительно покинуть страну.

Тут-то и возникли проблемы. Фахрудин дважды ходил в офис клуба и дважды возвращался с пустыми руками, обескураженный и раздраженный. В третий раз пошла Фатима с малышом Миралемом на руках. Пьянич утверждает, что слышал от родителей пересказ того, что было дальше, не меньше сотни раз:

Мама попросила директора клуба отпустить нас, предоставить необходимые для выезда документы отказ, но получила отказ. Она стала умолять этого человека, плакала. Ничего не помогало. И тут, почувствовав настроение матери, громко разревелся уже я. Двое взрослых молчали и смотрели на плачущего ребенка. Это сломило директора. Он достал документы из шкафа и отдал их маме, сказав, что делает это только ради меня.

Фахрудин и Фатима выехали из Боснии с маленьким ребенком на руках и всего лишь двумя сумками. Их путь лежал в Люксембург, который стал родным краем для Миралема, выросшего в очень сильного футболиста в этой далеко не футбольной стране. Пьянич невероятно горд своими родителями, которые в очень непростых условиях построили свою жизнь буквально с нуля в чужой стране. Миралем уверен, что даже если бы он не приобрел мировую известность благодаря футболу, то жил бы достойно и ни в чем не нуждался:

Мои родители — лучший пример того, какими должны быть родители.

С пяти лет Миралем тренировался со своим отцом, круглый предмет, который можно пинать ножками, становится любимой игрушкой мальчишки, а вот Фахрудин, напротив, отодвигает футбол на второй план, потому что его первоочередная задача — заработать достаточно денег, чтобы содержать семью.

Первый и самый важный кумир Пьянича — Зинедин Зидан. Из-за француза Миралем в раннем детстве болеет за «Ювентус», а потом переключается на «Реал», следуя за своим идолом. Собственно, «пятерка», которую носит на спине Пьянич, является отсылкой к номеру француза в «Королевском клубе». Миралем, конечно же, мечтал стать футболистом, и однажды мечта боснийского парня из Люксембурга превратилась в достижимую цель.

Ребенок, который плакал в офисе директора ФК «Дрина-Зворник» чуть меньше 30 лет назад, вырос в футболиста, который проделал путь из «Метца» через «Лион» и «Рому» в «Ювентус», за которым внимательно следил в детстве из-за Зидана. Как и его родители, приехавшие в Люксембург с двумя сумками, Миралем достиг в футболе всего сам. Пьянич обратил на себя внимание в Люксембурге, в 14 лет уехал во французский «Метц», чтобы завершить футбольное образование, начатое в команде «Шиффланж-95». После трех лет в академии «темно-бордовых» в 17 лет Пьянич попадает в главную команду «Метца» и проводит полноценный сезон в Лиге 1, после которого перебирается в «Лион» — сильнейшую команду Франции на тот момент.

В это же время Миралем делает важнейший выбор в своей жизни в пользу сборной Боснии и Герцеговины, за которую он выступает на протяжении вот уже почти дюжины лет (92 матча, 15 голов). Пьянич испытывает гордость, представляя Боснию на мировой арене, хотя сам он скорее космополит, ведь к 30 годам пожил в трех странах, не считая Югославии, о которой не осталось воспоминаний, говорит на пяти языках. Миралем уверен, что неважно, кто ты и откуда изначально, главное, какие цели ты ставишь и сколько над ними работаешь:

Можно достичь великих целей независимо от того, где находится человек. Нужно понимать, чего вы хотите и сколько готовы инвестировать в реализацию своих целей. Я всегда смотрел на других футболистов и думал, что нет никаких причин, чтобы они были лучше меня. Я пришел к тому, что нужно работать больше, чтобы оказаться в числе лучших.

Сейчас мы знаем Пьянича как одного из сильнейших и стабильнейших полузащитников в мировом футболе. Миралема называют «Маленьким принцем», «Пианистом» и «Маэстро» — приятные прозвища, как признается босниец, который после перехода в «Ювентус» каждый год выигрывает трофеи, которых был лишен в своих предыдущих командах. Аппетит разыгрывается во время побед, так что мечты у Пьянича вполне понятные:

Хочу выигрывать «Скудетто» каждый год и выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». А еще я бы очень хотел поехать на чемпионат Европы со сборной Боснии и Герцеговины. Это одна из главных целей в моей карьере.

Являясь выдающимся футболистом, Миралем Пьянич остается футболистом, который ведет замкнутый образ жизни и не стремится, чтобы его имя мелькало в таблоидах. Информацию для этого материала удалось почерпнуть из интервью Пьянича, которое он дал боснийской газете, а так даже в Италии часто задаются вопросом: «Кто вы, мистер Пьянич?» Босниец предпочитает отвечать игрой, гораздо реже — словами:

Я не хочу быть в центре внимания, считаю, что вреда в этом больше, чем пользы. Мне нравится жить нормально жизнью, проводить много времени со своей семьей, со своим сыном, для которого я хочу быть таким же примером для подражания, каким был мой отец для меня. Уважение к окружающим и вера в себя — вот мои основные принципы.