ГлавнаяНовости

«Боруссия» Д поздравила Джейдона Санчо с днем рождения

сегодня, 11:18

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» поздравила полузащитника Джейдона Санчо с днем рождения. Сегодня английскому футболисту исполняется 20 лет.

Напомним, что Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пресс-служба сборной России поздравила Инфантино с 50-летием
23 марта ФотоКомментарии3
Футболист-анекдот. «Русскому Месси» посвящается
22 мартаАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии8
Черчесов поздравил с 70-летием Сергея Лаврова
21 марта ФотоКомментарии3
«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с 70-летием
21 марта Комментарии7
«Краснодар» поздравил Кабелья с днем рождения
08 марта Комментарии2
«Зенит» поздравил Васютина с днем рождения
04 марта Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:52
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
Удачи парню, вся карьера еще впереди.....и главное - без травм!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100