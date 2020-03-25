«Боруссия» Д поздравила Джейдона Санчо с днем рождения

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» поздравила полузащитника Джейдона Санчо с днем рождения. Сегодня английскому футболисту исполняется 20 лет.
Напомним, что Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е.
Пресс-служба дортмундской «Боруссии» поздравила полузащитника Джейдона Санчо с днем рождения. Сегодня английскому футболисту исполняется 20 лет.
Напомним, что Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е.
Удачи парню, вся карьера еще впереди.....и главное - без травм!!!
Удачи парню, вся карьера еще впереди.....и главное - без травм!!!