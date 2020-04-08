Лысый ястреб

1586364040

сегодня, 19:40

Этот материал «Соккер.ру» посвящает знаменитому польскому футболисту Гжегожу Лято, отмечающему своё семидесятилетие.



Одному из сильнейших игроков в истории польского футбола, двукратному серебряному призёру мировых первенств Гжегожу Лято исполнилось семьдесят лет. Конечно, празднование юбилея будет скромным. Обстановка не та. Но никакой вирус не помешает поздравить Лято с днём рождения и пожелать ему доброго здоровья.

В силу возраста я не мог видеть матчи чемпионата мира 1974. Уже потом посмотрел видеозаписи. Но чемпионат мира 1982 года помню хорошо. В том числе и сборную Польши, не пустившую нашу сборную в полуфинал. В том составе «бяло-червоних» было немало замечательных футболистов, но наибольшее впечатление произвёл... Нет, не лучший бомбардир поляков Збигнев Бонек, а правый крайний нападающий Гжегож Лято. Конечно, я знал, что этот немолодой, уже лысый футболист — один из лидеров сборной Польши, что он был одним из героев чемпионата мира 1974 года. Знал, что его фамилия переводится, как лето. А что Гжегож — это польский вариант имени Григорий было известно всем советским детям, хоть раз смотревшим прекрасный сериал «Четыре танкиста и собака». Более того, я видел Лято осенью восьмидесятого, когда московское «Динамо» играло в Кубке УЕФА против бельгийского «Локерена». Но тогда отложилась в памяти только фамилия польского легионера.

Лысый, довольно плотного телосложения, выглядевший в тридцать два года на все сорок. Не похожий на футбольную звезду. Примерно, такие же чувства я испытал, увидев на поле Виталия Старухина. Тоже рано облысевшего, погрузневшего. Но как преображался Виталий Владимирович в игре. Вот и Гжегож во время игры превращался из случайно забредшего на поле дяденьки в солиста. Только Старухин играл в центре нападения, а Лято действовал на правом фланге. Поразили и скорость этого уже не молодого футболиста, и выносливость, и его рвение. Казалось бы. Гжегож уже «выстрелил» в семьдесят четвёртом, завоевал свою серебряную медаль (их давали за третье место) и мог уже поберечь себя. Пусть молодые роют землю. Но именно Лято был главным мотором той польской сборной. И главным проводником идей тренера Антония Пехничека. Не только потому что целый тайм бегал ближе всех к тренерской скамейке. Просто Гжегож умел лучше других влиять на своих партнёров во время игры.

Поляки выдали на старте группового турнира две нулевых ничьи — с итальянцами и с камерунцами. Чтобы продолжить борьбу на втором этапе «бяло-червони» должны были обыгрывать сборную Перу. Первый тайм по нулям. Во втором Влодзимеж Смолярек всё же распечатал ворота южноамериканцев. И неизвестно, как бы сложилась игра, не забей поляки быстрый второй гол. Перуанцы очертя голову помчались отыгрываться. Перехват, контратака, и самый быстрый в составе сборной Польши, а это был Гжегож, устремился к воротам соперника. Перуанский вратарь Рамон Кирога выскочил из штрафной. Четырьмя годами ранее, на чемпионате мира в Аргентине в матче сборных Польши и Перу уже возникала такая ситуация. Тогда Кирога выиграл дуэль, ценой нарушения правил. Лято помнил тот эпизод и, не сближаясь с вратарём, нанёс точный обводящий удар. Это был его десятый гол в финальных стадиях чемпионатов мира.

В Польше Гжегожа Лято называли «ястржеб». «Ястреб» по-русски. Он действительно был подобен хищной птице — стремительный (пробегал стометровку за 11 секунд), безжалостный к соперникам и очень умный. Он не только быстро бегал. Гжегож молниеносно оценивал обстановку и принимал решения. Как правило, верные. Однако признание пришло к нему не сразу. Как и прозвище «ястреб». Сначала его сравнивали с конём, старательным, выносливым, но прямолинейным. Да и играл Гжегож за скромную «Сталь» из подкарпатского города Мелец. Но когда эта «Сталь» выиграла один чемпионат Польши, другой, а польская олимпийская сборная взяла золото мюнхенской Олимпиады, критики прикусили свои языки. Тренер первой сборной Казимеж Гурский долго сомневался в Гжегоже, но после того как Лято забил оба мяча в ворота сборной Болгарии, стал постоянно приглашать лидера «Стали».

Сборная Польши стала одним из открытий чемпионата мира 1974 года. В первом же матче она со счётом 3:2 обыграла аргентинцев. Два из трёх мячей забил Лято. Затем Гжегож, уже произведённый польской прессой в «ястребы» положил парочку в ворота несчастной сборной Гаити. Голы Лято оказались победными в матчах со шведами и югославами на втором этапе. Вот только хозяевам турнира западным немцам забить не получилось. Не смогла команда Гурского ответить на гол Герда Мюллера. Поэтому, сборная ФРГ отправилась биться за Кубок мира с голландцами, а поляки в утешительном финале сыграли с бразильской командой. Гол Лято принёс победу, а вместе с ней и серебряные награды.

Большую часть клубной карьеры Лято провёл в «Стали», хотя недостатка в предложениях от зарубежных команд не было. Особенно в 1974. Но в Польше тогда отпускали за границу только футболистов, достигших тридцатилетия. Уехать самовольно Гжегож не мог. Тогда был бы закрыт путь в сборную, а это святое. Только в 1980 Гжегож перебрался в «Локерен», игроком которого он приехал на свой третий чемпионат мира. Приезжал в сборную и из далёкой Мексики, где выступал за «Атланте». Но в 34 года порвал ахиллово сухожилие, и уже мог выступать только за любительский клуб из Канады.

В начале девяностых Гжегож вернулся на родину. Тренировал «Сталь», мог возглавить и сборную Польши, но что-то в последний момент сорвалось. Руководил Польским футбольным союзом на протяжении четырёх лет и помог стране подготовиться к чемпионату Европы. Также Лято проявил себя политиком. Участвовал в выборах и несколько лет заседал в сенате. В последнее время выступал в роли эксперта.