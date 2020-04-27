УЕФА поздравил Щенникова с 29-летием, вспомнив его гол в ворота «Реала»

УЕФА поздравил с днем рождения защитника ЦСКА Георгия Щенникова:
Поздравляем с 29-летием трехкратного чемпиона России Георгия Щенникова!
Вспоминаем гол защитника ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» в декабре 2018-го.
🔴🔵 Поздравляем с 29-летием трехкратного чемпиона России Георгия Щенникова! 🎁🎈— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 27, 2020
📺 Вспоминаем гол защитника ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» в декабре 2018-го 👏@pfc_cska | @TeamRussia pic.twitter.com/fqGNwuWLr3
Ранее бывший наставник ЦСКА Зико вспомнил, как наигрывал Щенникова в стартовом составе.
И то это сейчас, а что же было 10 лет назад.... Бойтесь Ленноровича.
И то это сейчас, а что же было 10 лет назад.... Бойтесь Ленноровича.
Что, страаааашно???? Ух лютует Хинэр!
Что, страаааашно???? Ух лютует Хинэр!
Щенников красаучег конечно. Вот и он незаметно постарел. Тоже будет после Акинфея самым верным, когда-нибудь. С днюхой!
Щенников красаучег конечно. Вот и он незаметно постарел. Тоже будет после Акинфея самым верным, когда-нибудь. С днюхой!
А ведь недавно Щенников дебютировал в цска сопливым юнцом с дрожащими коленками.
Странно что сейчас не играет.
А ведь недавно Щенников дебютировал в цска сопливым юнцом с дрожащими коленками.
Странно что сейчас не играет.
Удачи Жорику ЦСКА!!!
Удачи Жорику ЦСКА!!!
с 29-и летием Георгия Щенникова!
с 29-и летием Георгия Щенникова!