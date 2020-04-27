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УЕФА поздравил Щенникова с 29-летием, вспомнив его гол в ворота «Реала»

сегодня, 12:18
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УЕФА поздравил с днем рождения защитника ЦСКА Георгия Щенникова:

Поздравляем с 29-летием трехкратного чемпиона России Георгия Щенникова!

Вспоминаем гол защитника ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» в декабре 2018-го.

Ранее бывший наставник ЦСКА Зико вспомнил, как наигрывал Щенникова в стартовом составе. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:38
Конь видимо на Спортс ускакал).
RussianHorse
RussianHorse ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 14:48
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 14:19
    Нет. Кони! Без обид). Странно, как-то). Забивали росфутболисты и Барсе, и Баварии, и другим топ. У всех днюхи бывают, а УЕФА поздравляет именно коня). К чему бы это? Совпадение?)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 14:15
    Это коню бояться надо). Пусты закрома, в мешках мыши дыры проели, ветер гуляет).
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 14:10, ред.
    В общем, Гинер тайный властелин всего футбола. 😅😅😅

    И то это сейчас, а что же было 10 лет назад.... Бойтесь Ленноровича.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
    сегодня в 14:10
    Как он без мыла пролез в УЕФА?). Проходила такая инфа). Нет?).
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 14:07
    Гинер тайный босс УЕФА. Он владеет абсолютно ВСЕМ. И все ваши Легии Аеки Санкт-Галлены были по приказу Евгения Ленноровича. Ну а про еврочашку все и так знают.
    Что, страаааашно???? Ух лютует Хинэр!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 14:02
    Поздравляет УЕФА, а торчат уши, как обычно Гинера). Какую ему там должность впарили в евроконторе?).
    Щенников красаучег конечно. Вот и он незаметно постарел. Тоже будет после Акинфея самым верным, когда-нибудь. С днюхой!
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:43
    29 лет, с ума сойти как время то бежит!
    А ведь недавно Щенников дебютировал в цска сопливым юнцом с дрожащими коленками.
    Странно что сейчас не играет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex12357 (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    Не опускайся до дискуссии с такими "знатоками". Между прочим Щенников участник ЧМ-14 и ЧЕ-16 в составе сборной РФ. Отсюда можно сделать вывод, что этому гражданину совершенно неинтересна сборная его страны. Ну и пусть живет себе.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 12:40
    Жаль бульбаш совсем не доверяет Жорику, все уфимцев тыркает в основу.
    Удачи Жорику ЦСКА!!!
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 12:39, ред.
    Присоединяюсь к поздравлению УЕФА
    с 29-и летием Георгия Щенникова!
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ Alex12357 (раскрыть)
    сегодня в 12:38
    В УЕФА уж явно знают больше, чем разнообразные клавиатурные герои.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 12:33
    В УЕФА -не знают кто такой Щенников,в России и во дворе возможно кто-то слышал !
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:30
    Жора, сколько носовых платков заменил, вытирая слезы и носопырку ? Поздравляем от всей души !
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 12:28
    Важный гол тогда забил Георгий Реалу.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    сегодня в 12:27
    С Днём Рождения Жора 💪💪 А я помню ещё первый гол, в ворота Терека (ныне Ахмат) в доп. время Кубка России. Тогда очень хладнокровно действовал Щенников.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 12:26, ред.
    Поздравляю Жора!
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:19
    молодцы УЕФАвцы помнят
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 12:19
    и мы его поздравляем
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