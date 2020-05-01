Кепа: «Я хочу выиграть все с „Челси“ и сборной Испании»

Голкипер лондонского «Челси» выразил уверенность в том, что «синих» ждет успех в ближайшие годы, несмотря на то, что в команде много молодых игроков.

У меня очень хорошие отношения с Фрэнком Лэмпардом. Я чувствую, что у меня есть уверенность. Уверенность есть и у него [Лэмпарда], и у всей команды. Мы получаем удовольствие от каждого матча.

Это правда, что за последние 10 лет «Челси» — английская команда, которая выиграла больше всего титулов, и я думаю, что у нас должны быть амбиции выигрывать титулы.

Я приехал сюда для этого, и в первом же сезоне мы выиграли Лигу Европы. У нас молодая команда.

Затем наступил трансферный бан, но нам нужно продолжать бороться за награды. Я хочу выиграть все с «Челси» и со сборной.