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Кепа: «Я хочу выиграть все с „Челси“ и сборной Испании»

сегодня, 17:49

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага выразил уверенность в том, что «синих» ждет успех в ближайшие годы, несмотря на то, что в команде много молодых игроков.

У меня очень хорошие отношения с Фрэнком Лэмпардом. Я чувствую, что у меня есть уверенность. Уверенность есть и у него [Лэмпарда], и у всей команды. Мы получаем удовольствие от каждого матча.

Это правда, что за последние 10 лет «Челси» — английская команда, которая выиграла больше всего титулов, и я думаю, что у нас должны быть амбиции выигрывать титулы.

Я приехал сюда для этого, и в первом же сезоне мы выиграли Лигу Европы. У нас молодая команда.

Затем наступил трансферный бан, но нам нужно продолжать бороться за награды. Я хочу выиграть все с «Челси» и со сборной.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:13
ну может чего то и достигнешь к концу карьеры)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:13
Да брось, какие трофеи...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:58
В сборной будет сложно,это поколение прям на голову слабее прошлого.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:56
Будем надеяться, что желания с возможностями сойдутся.
beefs
beefs
сегодня в 17:50
очень хорошее желание
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