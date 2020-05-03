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Евсеев: «Кофе я люблю крепкий и черный»

сегодня, 13:05

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей любви к кофе. 

Кофе. Кофе-кофе-кофе. Мое утро начинается так. Где бы я ни был. Отпуск. База. Дом. Гости. Кофе я люблю крепкий и черный. Наверное, это влияние Италии. Итальянцы завтракают именно так: чашка кофе на бегу. Ристрето, эспрессо, двойной эспрессо… А вот во второй половине дня могу и капучино.

Запил эспрессо холодной водой. И сразу чувствуешь: живем! Очень люблю чай. Но кофе это другое. Обязательно надо пить зерновой. Чтобы дышать его запахом. Вчера копал, сажал, пахал. Удивительное удовольствие самому что-то делать у себя в доме. Тонну земли перекидал. Устал страшно. А сейчас кофе выпил и полный вперед!

Ранее Вадим Евсеев признался, что гордится своими выступлениями за «Спартак». 

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:38
Крепкий и черный любят многие игроки Спартака.
Juve14
Juve14
сегодня в 13:36
Нельзя говорить черный! Примут за рассизм! Афроевропейцы нынче нежные и очень обидчивые
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06
А я с молоком...
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