Уткин: «У „Локомотива“ исторический шанс сменить Сёмина»

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение с поста главного тренера «Локомотива».

Я, конечно, идиот. Начинаться все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны с главного обстоятельства. Объективно.

Как ни оценивай Сёмина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона. Нового тренера ожидает свист и обструкция. При первой неудаче (а, возможно, и с первой минуты).

Но. Когда бы ни возобновился сезон — это случится гораздо раньше, чем на трибуны будут пускать людей. «Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, что в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально-дистанцированной рассадкой, заполнения трибун).

И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Сёмина. Если новый тренер придёт сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Юрия Сёмина истекает через 29 дней.