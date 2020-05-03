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Уткин: «У „Локомотива“ исторический шанс сменить Сёмина»

сегодня, 10:16

Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Я, конечно, идиот. Начинаться все разговоры о близкой смене тренера в «Локомотиве» должны с главного обстоятельства. Объективно.

Как ни оценивай Сёмина, главный его ресурс — поддержка болельщиков. И не вообще, а на матче, в чаше стадиона. Нового тренера ожидает свист и обструкция. При первой неудаче (а, возможно, и с первой минуты).

Но. Когда бы ни возобновился сезон — это случится гораздо раньше, чем на трибуны будут пускать людей. «Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, что в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально-дистанцированной рассадкой, заполнения трибун).

И снова объективно: это исторический шанс сменить Юрия Сёмина. Если новый тренер придёт сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Юрия Сёмина истекает через 29 дней.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 12:08
Если посчитать все достижения Локо без Семина, то хватит пальцев одной руки - 4 кубка (2-ум из которых более 50-и лет) и все! Наркоманы шоле в руководстве Локо?!
ziborock
ziborock ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:56
Снова ты дальше заголовка не читаешь!)
mensk
mensk
сегодня в 11:40
Самокритично. Наконец то толково написал.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:40
Пардоньте, где конкретно он облил его грязью в данном вью?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:57
Сёмин не вечен, лучше бы было чтобы он сам подобрал себе приемника.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:57
"я, конечно, идиот" - на этом сводку мыслей утки можно и прекращать, остальной понос не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:56
У васисуалия Уткина исторический шанс сменить голову походу безнадёжно упушен. Так и будет нести бред, пока.....
VIPded
VIPded
сегодня в 10:47, ред.
Вася прав в одном. Он, конечно, идиёт!)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:24
Снова грязная чумазая утка поливает грязью уважаемого человека.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:22
От уткина ничего хорошего не ожидаешь.
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