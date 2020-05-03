России нужен новый чемпион по футболу

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сегодня, 12:56

Все старые – одинаковые, поэтому «Соккер.ру» ставит на юный клуб.

Важно не путать клубы и команды в этом разговоре. «Зенит», ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив» или выигрывали, или в теории смогут заслуженно покорить чемпионат, сыграв лучше всех. А вот клубы не смогут начать сначала, у всех есть репутация. Чемпионство «Зенита» всегда будет титулом денег и власти, пока первое есть у клуба, а второе – у их владельцев.

Про долгожданный трофей «Спартака» много говорили в контексте некоего «подарка». Про Сухину вспомнили уже после чемпионства «Локомотива», но никто из судейского корпуса «железнодорожников» в лучшем сезоне последнего десятилетия не топил. Про некоторые чемпионства ЦСКА напишет в мемуарах Гинер, будет весело. Даже титулы «Рубина» вызывали определенные разговоры понятного толка.

У каждого репутация, у каждого скандалы за плечами. Поэтому хотелось бы в будущем в рамках нового мира увидеть титул клуба, который не успел заслужить сомнительную репутацию. У «Динамо» с организацией клубных процессов всегда проблемы, «Ростов» девственным клубом без прошлого не является. Да и шансов на титул не так много, свой шанс стать «Лестером» вряд ли получит в нынешних реалиях, когда деньги у команды Карпина могут закончиться в любой момент.

Остается лишь «Краснодар». Частный клуб, молодой, для молодых, с атакующим стилем, с красивой ареной. Команду уже подводили футболисты, речь не только о Мамаеве, Смолове или Игнатьеве, однако плюсов у «быков» больше, чем минусов. Аршавин ведь правду на днях сказал – во время, когда сам играл за «Кубань», болеть в Краснодаре за клуб Галицкого было несолидно. А теперь все иначе, на трибунах полно народу, поддержка отличная, людям нужен футбол.

Также бросается в глаза, что арбитры недолюбливают «Краснодар», словно болеют в глубине души за его конкурентов. В прошлом сезоне у «быков» отобрали матчи против «Атлетико» и «Ювентуса», ведь проход «Локомотива» в группу ЛЧ оформил де-факто судья Вилков ошибочным пенальти. Теперь сезон могут прервать, и хотя у «Локомотива» и «Краснодара» равенство по очкам, вряд ли сыграют плей-офф за право попасть в группу ЛЧ – снова «быков» подавят административно.

Отсутствие поддержки со стороны — тоже повод им симпатизировать. Можно, конечно, достать истории из далекого прошлого и обвинения в договорных матчах, но помните прошлогоднюю битву «Краснодара» и «Зенита» — один из лучших поединков десятилетия в РПЛ , и знаете, что «быки» сейчас никому не сдаются. Но недорабатывают на поле жестко. Со стороны кажется, что команде не хватает тафгаев. Причем не тех, что подлые, а тех, кто из благородных и чемпионских.

Также их можно назвать невезучими – сложно найти в России команду, которая доминирует, а при этом часто теряет очки. Прошлый сезон в этом плане был более показательным, ведь «Краснодар» лидировал по качеству моментов. А в этом спад в атаке легко объяснить – Классон и Кабелья вне игры, Берг и Ари не такие крутые, как хотелось бы, Игнатьев надежды не оправдал и уехал в Казань. А Сулейманов, хотя и мечтает о центральной роли, не является мастером постоянства.

А вот информация, что «Краснодар» планирует расстаться с рядом легионеров – Фьолусоном, Спайичем, Фернандешем, Кайо и Бергом, не может удивить. Во-первых, не все из железной основы. Во-вторых, будет новый лимит на легионеров, а у «Краснодара» 12 неместных, которые не вписываются в лимит, как белорус Мартынович и россиянин Ари. Даже если расстанутся с пятеркой иностранцев, то Мусаев не сможет подписать пачку зарубежных игроков.

Или уже не Мусаев? Вопрос по тренеру тоже важен. «Краснодар» нельзя назвать безвольным – порой отыгрываются, но сначала ведь чудят. Теряют очки глупо, что наталкивает на мысль о нехватке бойцовских качеств и чемпионской накачки. Не видно спортивной злости во многих случаях, поэтому не исключено, что у «быков» или появится тренер с другим подходом и авторитетом, или же Мусаев станет Слуцким, но в команде, собранной по примеру старого ЦСКА – из тех, кто сами себе тренеры, как Игнашевич, Березуцкие, Вернблум и так далее.

Как из «Краснодара» сделать чемпионов? Во-первых, навести порядок в защите. Мартынович и Спайич такое творили с психикой Сафонова, что Матвея, будь Черчесов не настолько упрямым, можно было пробовать в основе сборной России вместо Гильерме, которому к Евро-2020 будет 35 с половиной лет. Во-вторых, нужно ждать возвращения Классона – ключевого игрока, который может добавить побед вместо надоевших ничьих. В-третьих, «быкам» пора быть хитрее. Сначала обеспечили результат, а потом уже развлекают себя, публику и лично Галицкого атакующим футболом.

Им хватало двух голов «Ахмату», по одному мячу в ворота «Динамо», «Оренбурга» и «Тамбова» — речь всего о пяти атаках, чтобы прямо сейчас иметь пятьдесят пунктов и лидировать вместе с «Зенитом». Даже не нужно обыгрывать петербуржцев в очном матче, не нужно вечно обставлять московские команды, чтобы претендовать на титул. «Краснодар» стирает сезоны в матчах против середняков – в прошлом году встречу с Роналду и Симеоне упустили в двух матчах с «Оренбургом».

Проблема не в ногах, а в головах. Нужен другой коллектив. Время в составе «быков» получают Вильена, Олссон и Спайич, и это непонятные футболисты. Легионеры должны менять всё. Когда «Зенит» подписал скопом Ракицкого, Барриоса и Азмуна, то решил минимум три тактические проблемы, клуб поднялся на другой уровень. Но не забывайте, до зимы 2019 года команда Семака не гарантировала себе титул, отрыв от «Краснодара» составлял один пункт.

«Зенит» подписал себе чемпионов, а «Краснодар» так пока не смог. Но если эта команда раньше определится с четким планом построения чемпионского состава и сыграет на пределе, то получите первого за много лет чемпиона не из Санкт-Петербурга или Москвы. Даже плохой «Краснодар» в тройке. И хотя это так себе комплимент – у Семака и Сёмина тоже не идеальный футбол, у Мусаева объективно достаточно ресурсов.

У чемпионского ЦСКА не было больше денег, чемпионский «Спартак» не тренировал тренер с большим опытом, у «Зенита» прямо сейчас ни одного воспитанника в оптимальной основе, если Лунев в воротах, а «Локомотив» пережил в десять раз больше скандалов, чем «Краснодар» со Смоловым, Игнатьевым и Мамаевым. Чего им еще не хватает? Наверное, только понимания, что в футболе играют на результат. Вот кто в «Краснодаре» по подходу похож на будущего чемпиона?

Нагловатый Сафонов – раз, двужильный Петров – два, нестабильный, но хитрый Рамирес – три. Возможно, Сулейманов и Газинский, когда на пике формы, поскольку есть у них спортивная наглость, желание выиграть. Ари, разумеется, зверь, но уже старенький, это не аналог Азмуна с перспективами. «Краснодару» пора ставить чемпионскую задачу, а тянут и тянут, ничего от этого не выигрывая. Виноваты строго сами менеджеры, тренеры и футболисты, конечно же, но наступит момент, когда амбициозные игроки уйдут, устав ждать.

Или «Краснодар» превратится в следующем сезоне в чемпиона России, или у этого коллектива возникнут серьезные внутренние проблемы. Галицкий будет видеть, что легионеры приехали, но не чемпионские, воспитанники понимают, что их может ждать судьба Комличенко и Игнатьева – игра за другие клубы. Сафонов примет приглашение «Зенита», Сулейманов найдет себе команду в топ-5, если к тому времени будет игроком высокого уровня.

Не так много у этого «Краснодара» времени, как им кажется, чтобы трансформироваться в чемпионов. Или первые, или клуб с нерешенным противоречием – нет никакого состава из воспитанников и россиян, куча иностранцев на поле, но при этом не видим по-спортивному злой команды, способной унизить на поле «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». И красиво вынести середняков. У «Краснодара» в РПЛ всего одна разгромная победа за сезон над «Сочи», но как только у соседей появился сильный главный тренер – Кокорин победил 2:0.

Сейчас это точно не чемпионы, но если будущее припасло красивую историю превращения без скандалов – а хотелось бы получить хотя бы одного однозначного чемпиона России без оговорок, то речь именно о становлении «Краснодара». Пока не заслужили «золото», но могут.