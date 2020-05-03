Лебедева: «Выход „Ротора“ в РПЛ — большой стресс для Волгоградской области»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева порассуждала о том, как повлияет выход «Ротора» в российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресс. Для «Ротора» надо будет искать другое финансирование. Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.

У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могу пострадать другие виды спорта в нашей области. Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для них это будут копейки, а для нас существенно.