Лебедева: «Выход „Ротора“ в РПЛ — большой стресс для Волгоградской области»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева порассуждала о том, как повлияет выход «Ротора» в российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.
Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресс. Для «Ротора» надо будет искать другое финансирование. Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.
У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могу пострадать другие виды спорта в нашей области. Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для них это будут копейки, а для нас существенно.
Ранее своим мнением о волгоградской команде поделился Василий Уткин.
Чертаново тоже не потянет, а Торпедо под выход в РПЛ строилось. Ну вот расширят лигу под 18 команд, а дальше, что? Надо не только увеличивать численность лиги, а ещё и думать смогут ли команды существовать после этого. Тому же Чертанову может грозить участь Тосно и других клубов, которые прекращали своё существования только благодаря выходу в высшую лигу.
Чертаново тоже не потянет, а Торпедо под выход в РПЛ строилось. Ну вот расширят лигу под 18 команд, а дальше, что? Надо не только увеличивать численность лиги, а ещё и думать смогут ли команды существовать после этого. Тому же Чертанову может грозить участь Тосно и других клубов, которые прекращали своё существования только благодаря выходу в высшую лигу.