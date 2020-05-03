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Лебедева: «Выход „Ротора“ в РПЛ — большой стресс для Волгоградской области»

сегодня, 17:40

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева порассуждала о том, как повлияет выход «Ротора» в российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресс. Для «Ротора» надо будет искать другое финансирование. Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.

У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могу пострадать другие виды спорта в нашей области. Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для них это будут копейки, а для нас существенно.

Ранее своим мнением о волгоградской команде поделился Василий Уткин

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:08
Каждый тянет одеяло на себя.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:06
Ну так отдайте это место Торпедо!
Чертаново тоже не потянет, а Торпедо под выход в РПЛ строилось. Ну вот расширят лигу под 18 команд, а дальше, что? Надо не только увеличивать численность лиги, а ещё и думать смогут ли команды существовать после этого. Тому же Чертанову может грозить участь Тосно и других клубов, которые прекращали своё существования только благодаря выходу в высшую лигу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:52
Как зайдут так и выйдут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:41
И хочется, и денег нет.
beefs
beefs
сегодня в 17:41
это очень заморочно
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