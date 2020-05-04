Хайнкес: «Сане все еще не топ-игрок»

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» высказался о возможном переходе вингера «Манчестер Сити» в баварский клуб.

Я считаю, что Сане все еще не топ-игрок. Сейчас он находится на этапе карьеры, на котором возможны два варианта развития событий: либо он продолжит работать и совершенствоваться, либо так и останется футболистом, который не раскрыл свой потенциал.

Сане должен сделать шаг вперед. Нет смысла в том, чтобы время от времени показывать свой талант. Я не считаю, что запрашиваемая за него сумма оправдана.