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Хайнкес: «Сане все еще не топ-игрок»

сегодня, 09:40

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес высказался о возможном переходе вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в баварский клуб.

Я считаю, что Сане все еще не топ-игрок. Сейчас он находится на этапе карьеры, на котором возможны два варианта развития событий: либо он продолжит работать и совершенствоваться, либо так и останется футболистом, который не раскрыл свой потенциал.

Сане должен сделать шаг вперед. Нет смысла в том, чтобы время от времени показывать свой талант. Я не считаю, что запрашиваемая за него сумма оправдана.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 09:45
Скоро будет!!! Надо посмотреть....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:42
Время рассудит, что это за игрок?!?
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