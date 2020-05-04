Бруну Фернандеш: «Удивительно, что Иньеста не получил „Золотой мяч“»

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сегодня, 08:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что ему нравилось наблюдать за игрой бывшего хавбека «Барселоны» , ныне выступающего за «Виссел Кобе».

Мне нравилось наблюдать за Иньестой и подражать ему, потому что он представляет собой смесь восьмого и десятого номеров.

Также Фернандеш отметил, что Иньеста должен был получить «Золотой мяч» в течение своей карьеры.

По моему мнению, удивительно, что Иньеста не получил в своей карьере «Золотой мяч». Принимая во внимание всё, что он выиграл, мне это сложно понять!