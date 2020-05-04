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Бруну Фернандеш: «Удивительно, что Иньеста не получил „Золотой мяч“»

сегодня, 08:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что ему нравилось наблюдать за игрой бывшего хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты, ныне выступающего за «Виссел Кобе».     

Мне нравилось наблюдать за Иньестой и подражать ему, потому что он представляет собой смесь восьмого и десятого номеров.     

Также Фернандеш отметил, что Иньеста должен был получить «Золотой мяч» в течение своей карьеры.    

По моему мнению, удивительно, что Иньеста не получил в своей карьере «Золотой мяч». Принимая во внимание всё, что он выиграл, мне это сложно понять!        

Отметим, что ранее Фернандеш высказался о партнере по МЮ – хавбеке Поле Погба.

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Все комментарии
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 09:34
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 09:33
    Зато у Месси их много.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 09:32
    Маленькая аргентинская крыса не позволила.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    сегодня в 09:30
    Игрок конечно классный. Просто оказался не в то время, а потом - как может второй номер у пулемётчика, быть лучше самого стрелка.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:19
    Роналду с Месси все же явно получше.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:05
    потому что есть месси и роналду, в других игроков просто не существует( только модрич как-то влез туда)
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 08:40
    Точно больше гнома заслужил
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