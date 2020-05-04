Бруну Фернандеш: «Удивительно, что Иньеста не получил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что ему нравилось наблюдать за игрой бывшего хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты, ныне выступающего за «Виссел Кобе».
Мне нравилось наблюдать за Иньестой и подражать ему, потому что он представляет собой смесь восьмого и десятого номеров.
Также Фернандеш отметил, что Иньеста должен был получить «Золотой мяч» в течение своей карьеры.
По моему мнению, удивительно, что Иньеста не получил в своей карьере «Золотой мяч». Принимая во внимание всё, что он выиграл, мне это сложно понять!
Отметим, что ранее Фернандеш высказался о партнере по МЮ – хавбеке Поле Погба.