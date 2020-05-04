Руни: «Моррисон был на голову выше Погба и Лингарда»

Играющий тренер «Дерби Каунти» и легенда «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что воспитанник «красных дьяволов» , ныне выступающий за «Мидлсбро», был на голову выше и , которые также являются воспитанниками манчестерского клуба.

Когда я наблюдал за Равелом Моррисоном я думал, что он имеет все необходимое для игрока его позиции. Он был превосходным игроком, который уверен в себе. Он мог три раз обвести Неманью Видича за минуту на тренировке.

Но у него были проблемы с образом жизни и друзьями. Это сказалось на нем. Я также наблюдал взросление Поля Погба и Джесси Лингарда. Я могу сказать вам, что Равель был на голову выше любого из них. Он является доказательством того, что в футболе любой игрок должен придерживаться определённых правил. Некоторые игроки ходят по грани, но не переступают её и в итоге добиваются успеха.