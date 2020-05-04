ГлавнаяНовости

Алькантара: «Надеемся, что Коутиньо останется с нами в следующем сезоне»

сегодня, 09:34

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара в разговоре с газетой La Vanguardia поделился мнением о партнере по команде – хавбеке Филиппе Коутиньо.

У него нет недостатков. Мне нравится играть с футболистами топ-уровня, и Коутиньо феномен. Он отличный парень, он усердно работает. У него непревзойденная техника и невероятные удары по воротам. Игроки проходят через хорошие и не очень хорошие моменты. Он многое дает нам. Мы надеемся, что он останется с нами в следующем сезоне.

Коутиньо проводит нынешний сезон в «Баварии» на правах аренды, его контракт принадлежит «Барселоне». По слухам, мюнхенцы не намерены оформлять полноценный трансфер игрока. Возможно, «Барса» продаст Коутиньо по завершении сезона. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят получить за него 100 миллионов евро.

Все новости
Хайнкес: «Сане все еще не топ-игрок»
Сегодня, 09:40 Комментарии2
Руни: «Моррисон был на голову выше Погба и Лингарда»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Тен Хаг прокомментировал возможный уход Онана из «Аякса»
Сегодня, 09:00 Комментарии2
Гендиректор «Шахтера»: «Надеюсь, что с 30 мая продолжим чемпионат Украины»
Сегодня, 08:47 Комментарии3
Бруну Фернандеш: «Удивительно, что Иньеста не получил „Золотой мяч“»
Сегодня, 08:39 Комментарии7
Лукас Васкес: «Моя мечта – закончить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 08:21 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 09:46
Скорее да,чем нет.
beefs
beefs
сегодня в 09:35
как будете стимулировать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100