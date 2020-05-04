Алькантара: «Надеемся, что Коутиньо останется с нами в следующем сезоне»

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сегодня, 09:34

Полузащитник «Баварии» в разговоре с газетой La Vanguardia поделился мнением о партнере по команде – хавбеке .

У него нет недостатков. Мне нравится играть с футболистами топ-уровня, и Коутиньо феномен. Он отличный парень, он усердно работает. У него непревзойденная техника и невероятные удары по воротам. Игроки проходят через хорошие и не очень хорошие моменты. Он многое дает нам. Мы надеемся, что он останется с нами в следующем сезоне.

Коутиньо проводит нынешний сезон в «Баварии» на правах аренды, его контракт принадлежит «Барселоне». По слухам, мюнхенцы не намерены оформлять полноценный трансфер игрока. Возможно, «Барса» продаст Коутиньо по завершении сезона. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят получить за него 100 миллионов евро.