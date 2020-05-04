Тен Хаг прокомментировал возможный уход Онана из «Аякса»

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сегодня, 09:00

Наставник «Аякса» в разговоре с Algemeen Dagblad заявил, что у вратаря амстердамцев есть соглашение с клубом. По словам Тен Хага, согласно этому договору, «Аякс» отпустит игрока в другой клуб, если получит хорошее предложение.

Андре очень важен для нас, и, конечно, мы не хотим терять его. Но это правда, что с прошлого года у нас есть соглашение, в котором обозначены наши шаги на случай, если подходящий клуб сделает надлежащее предложение по игроку.

Отметим, ранее сообщалось, что Онана может перейти в «Милан».