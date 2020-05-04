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Тен Хаг прокомментировал возможный уход Онана из «Аякса»

сегодня, 09:00

Наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг в разговоре с Algemeen Dagblad заявил, что у вратаря амстердамцев Андре Онана есть соглашение с клубом. По словам Тен Хага, согласно этому договору, «Аякс» отпустит игрока в другой клуб, если получит хорошее предложение.   

Андре очень важен для нас, и, конечно, мы не хотим терять его. Но это правда, что с прошлого года у нас есть соглашение, в котором обозначены наши шаги на случай, если подходящий клуб сделает надлежащее предложение по игроку.      

Отметим, ранее сообщалось, что Онана может перейти в «Милан».

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:02
Скоро и сам тен хаг уйдёт
ДСА
ДСА
сегодня в 09:01
В Милан он точно не перейдет.
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