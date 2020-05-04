ГлавнаяНовости

Гендиректор «Шахтера»: «Надеюсь, что с 30 мая продолжим чемпионат Украины»

сегодня, 08:47

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о сроках возобновления чемпионата Украины, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Надеюсь, с 12 мая начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, до 6 мая все прояснится.

Недавно получили документ от Бундеслиги на 50 страницах, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До продолжения сезона игроки должны находиться семь дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместимы.

Перевозить должно два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса.

Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать на автобусе.

Все новости
Хайнкес: «Сане все еще не топ-игрок»
Сегодня, 09:40 Комментарии2
Алькантара: «Надеемся, что Коутиньо останется с нами в следующем сезоне»
Сегодня, 09:34 Комментарии2
Руни: «Моррисон был на голову выше Погба и Лингарда»
Сегодня, 09:15 Комментарии3
Тен Хаг прокомментировал возможный уход Онана из «Аякса»
Сегодня, 09:00 Комментарии2
Бруну Фернандеш: «Удивительно, что Иньеста не получил „Золотой мяч“»
Сегодня, 08:39 Комментарии7
Лукас Васкес: «Моя мечта – закончить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 08:21 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:51
Всё в руках божьих начнут не начнут.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:40
Ничему на Украине уже не удивляюсь...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:55
Помечтать конечно можно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100