Гендиректор «Шахтера»: «Надеюсь, что с 30 мая продолжим чемпионат Украины»

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о сроках возобновления чемпионата Украины, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Надеюсь, с 12 мая начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, до 6 мая все прояснится.

Недавно получили документ от Бундеслиги на 50 страницах, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До продолжения сезона игроки должны находиться семь дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместимы.

Перевозить должно два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса.

Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать на автобусе.