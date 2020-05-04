Дзанетти: «Быть частью истории „Интера“ – честь для меня»

Бывший защитник «Интера», а ныне вице-президент миланского клуба рассказал, что прошло ровно 5 лет с момента, как клуб вывел из обращения №4 в знак признания его заслуг.

Это больше, чем просто футболка. В ней история любви, жизни, семьи, эмоций на протяжении долгих лет.

«Интер» вывел из обращения №4 в этот день ровно пять лет назад. Я всегда буду благодарен за это клубу. Стать частью истории этой команды – честь для меня.