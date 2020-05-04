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Дзанетти: «Быть частью истории „Интера“ – честь для меня»

вчера, 23:22

Бывший защитник «Интера», а ныне вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти рассказал, что прошло ровно 5 лет с момента, как клуб вывел из обращения №4 в знак признания его заслуг.

Это больше, чем просто футболка. В ней история любви, жизни, семьи, эмоций на протяжении долгих лет.

«Интер» вывел из обращения №4 в этот день ровно пять лет назад. Я всегда буду благодарен за это клубу. Стать частью истории этой команды – честь для меня.

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beefs
beefs
вчера в 23:22
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