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Вернер: «Самое крутое в футболе – играть при переполненных трибунах»

сегодня, 17:31

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер поделился мыслями о возобновлении сезона и о том, чего больше всего ждет, выходя на поле.

Самое крутое в футболе – играть при переполненных трибунах. У нас такого поначалу не будет, но это и делает возобновление сезона особенным. Это главное отличие профессионального футбола от любительского – мы играем при 40 или 50 тысячах зрителей, которые яростно нас поддерживают.

С другой стороны, все мы истосковались по официальным соревнованиям. Ситуацию никак не изменить, но мы очень хотим продолжить сезон. Перед его началом у нас были свои задачи, и мы очень хорошо справлялись с их решением до сего момента.

Напомним, что Вернер с большой вероятностью в ближайшее трансферное окно станет игроком «Ливерпуля»

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:09
При пустых трибунах футбол теряет смысл.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:57
Прав на все 💯
zsb1961
zsb1961
сегодня в 17:54
Сейчас форс-мажор.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:32
Теперь это все понимают.
drug01
drug01
сегодня в 17:32
Это хорошо удачи
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