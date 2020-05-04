Вернер: «Самое крутое в футболе – играть при переполненных трибунах»

Нападающий «РБ Лейпциг» поделился мыслями о возобновлении сезона и о том, чего больше всего ждет, выходя на поле.

Самое крутое в футболе – играть при переполненных трибунах. У нас такого поначалу не будет, но это и делает возобновление сезона особенным. Это главное отличие профессионального футбола от любительского – мы играем при 40 или 50 тысячах зрителей, которые яростно нас поддерживают.

С другой стороны, все мы истосковались по официальным соревнованиям. Ситуацию никак не изменить, но мы очень хотим продолжить сезон. Перед его началом у нас были свои задачи, и мы очень хорошо справлялись с их решением до сего момента.