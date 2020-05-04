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Луческу: «У „Зенита“ есть всё, но всё равно чего-то не хватает»

сегодня, 21:29

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о нынешней ситуации в петербургском клубе.

Дзюба? С осени не общался с Артемом. Знаю, что он очень хорошо выступает за клуб и сборную. Возможно, ему и пришло время уехать… Но он является важным игроком для команды. Не думаю, что «Зенит» даст ему уйти. Хотя для успешного выступления в Европе нужна более сильная команда.

В чем? Не хочу сказать, что в «Зените» слабые игроки. Но нужны результаты, стабильность. Сейчас там собраны опытные футболисты очень высокого уровня. Но Семак должен понимать, что ему требуется не только для победы в чемпионате, но и для успешного выступления в еврокубках.

На самом деле не хватает совсем немного. Чего именно, не берусь сказать, ведь я не нахожусь внутри коллектива. У «Зенита» есть все: отличная инфраструктура, прекрасный стадион, опытные игроки, молодой и амбициозный тренер. Но все равно чего-то не хватает…

Возможно, это и вопрос конкуренции в лиге. ЦСКА уже не тот, «Спартак» вообще провел только один хороший сезон – когда я тренировал в России.

«Локомотив» не слишком стабилен. У «Краснодара» тоже есть все, чтобы стать классным европейским клубом. Но каждый раз чего-то не хватает.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 22:31
По моему, там чего то слишком много.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:24
Зажрались все там просто.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:53
Бабло есть а вот чего то не хватает.
beefs
beefs
сегодня в 21:43
ищут, ищут а найти не могут
SHEARER
SHEARER
сегодня в 21:42
Нету в Зените футболистов, которые бы играли за клуб с горящими глазами.
Только за деньги играют.
dgs3v37tmm64
dgs3v37tmm64
сегодня в 21:37
Всегда всем чего-то не хватает. Страсти насытить нельзя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:32
У руководства тяма не хватает
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