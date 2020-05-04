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Тебас: «Надеемся возобновить матчи Ла Лиги в июне и завершить сезон летом»

сегодня, 19:55

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возобновлении тренировок в клубах и скорой доигровке нынешнего сезона.

Этот кризис оказал глубокое влияние на всех нас. Возвращение футбола является признаком того, что общество переходит к нормальному состоянию. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире.

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть комплексный протокол для защиты здоровья всех участников чемпионта. Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся начать играть снова в июне и закончить сезон этим летом. Возвращение — это победа!

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:33
Удачи
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:29
Все на, что то надеятся а конкретики никакой.
drug01
drug01
сегодня в 20:04
Надо верить в лучшее!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:56
Да уж, хорошо бы...
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