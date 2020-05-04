Тебас: «Надеемся возобновить матчи Ла Лиги в июне и завершить сезон летом»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возобновлении тренировок в клубах и скорой доигровке нынешнего сезона.

Этот кризис оказал глубокое влияние на всех нас. Возвращение футбола является признаком того, что общество переходит к нормальному состоянию. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире.

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть комплексный протокол для защиты здоровья всех участников чемпионта. Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся начать играть снова в июне и закончить сезон этим летом. Возвращение — это победа!