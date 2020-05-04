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Плетикоса: «Все говорят, что Модрич играет так, словно находится в машине»

сегодня, 17:48

Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса высоко отозвался о своём бывшем партнёре по национальной команде полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче.

Когда впервые играешь с Модричем и наблюдаешь за ним на тренировке, то замечаешь нечто особенное. Мне всегда говорили, что Лука играет, будто находится в машине. Он может видеть, что происходит сзади, как будто у него есть зеркала заднего вида. Но от этого таланта не было бы никакого смысла, если бы Модрич не был трудягой.

Недавно своей историей о Модриче поделился хавбек «Реала» Гарет Бэйл

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:03
Запорожец тоже машина)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:58
О нем уже не говорят.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:53
Модрич уже не тот Лука.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:52
Модрич хороший игрок, но до Месси ему далеко.
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