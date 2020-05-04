Плетикоса: «Все говорят, что Модрич играет так, словно находится в машине»

Бывший голкипер «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии высоко отозвался о своём бывшем партнёре по национальной команде полузащитнике мадридского «Реала» .

Когда впервые играешь с Модричем и наблюдаешь за ним на тренировке, то замечаешь нечто особенное. Мне всегда говорили, что Лука играет, будто находится в машине. Он может видеть, что происходит сзади, как будто у него есть зеркала заднего вида. Но от этого таланта не было бы никакого смысла, если бы Модрич не был трудягой.