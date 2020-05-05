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«Атлетико» нацелился на подписание 19-летнего таланта из «Велеса»

сегодня, 09:17

Полузащитник «Велеса» Тьяго Альмада попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

Однако «матрасники» могут столкнуться с проблемами при подписании игрока, потому что аргентинский клуб не намерен отпускать своего вундеркинда. Трансфер будет возможен только в том случае, если «Атлетико» активирует клаусулу игрока, которая составляет 22 млн евро.

В этом сезоне 19-летний хавбек забил пять голов и дважды ассистировал партнерам по команде, сыграв 25 игр за «Велес» во всех турнирах.

Ранее слухи связывали Альмада с переходом в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:35
Молодоват еще. На лавке посидит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:20
Многие куда то целятся, не все попадают.
beefs
beefs
сегодня в 09:19
так в чем же дело
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