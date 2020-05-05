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В Шотландии считают, что Дзюба идеально подойдет клубу Джеррарда

сегодня, 08:44

В Шотландии считают, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы усилить «Рейнджерс» из Глазго, который возглавляет Стивен Джеррард.

Шотландские журналисты назвали нападающего питерского клуба одним из трех кандидатов на усиление для «светло-синих». Эксперты высоко оценивают игровые качества российского форварда.

При росте в 196 см Артём Дзюба является игроком, который может добавить больше мощи в линию атаки, которой не было со времён Дадо Пршо [хорватксий нападающий выступавший за «Рейнджерс» с  2004 по 2007]. С 24 голами в 42 играх за сборную России, а также 13 мячами и 10 передачами в 21 игре в РПЛ в текущем сезоне он доказал, что способен в одиночку руководить атакой клуба.

Кроме Дзюбы шотландские журналисты называют Хола Робсона-Кану («Вест Бромвич») и Криса Мартина («Дерби Каунтри») в числе кандидатов на усиление линии атаки команды Стивена Джеррарда.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев исключил продажу Артема.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:37
Пожалуй с шотландцами можно согласиться.
Дзюбе в августе будет уже 32 года и с заграницей не играл, но по его словом очень хочется.
В ведущие клубы в АПЛ его вряд ли возьмут по этим причинам, никто даже сам Дзюба не сможет прогнозировать адаптацию, как на футбольном поле, так и в быту. А вот в «Рейнджерс» Дзюба может смело переходить, так как место в основе за ним будет забронировано, что придаст уверенности Артёму. Ну и конечно стиль Дзюбы идеально вольётся в весь шотландский стиль.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:26
Дзюба в нашем чемпионате ещё не все приветы передал Федуну, забитыми голами. Нафиг ему Шотландия. Гыгыгы
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:21
Очень даже подошёл бы!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:16
Для Шотландии пожалуй Дзюба подходит, там уровень ФНЛ.
particular
particular
сегодня в 09:15, ред.
Лучше Джерарда не обнадёживать и не огорчать таким вариантом..:))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:50
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев исключил продажу Артема.

Даже Медведев бережёт дрова на чёрный день. Вдруг газ отключат.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 08:49
В качестве штанги
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