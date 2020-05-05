В Шотландии считают, что Дзюба идеально подойдет клубу Джеррарда

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сегодня, 08:44

В Шотландии считают, что форвард «Зенита» мог бы усилить «Рейнджерс» из Глазго, который возглавляет .

Шотландские журналисты назвали нападающего питерского клуба одним из трех кандидатов на усиление для «светло-синих». Эксперты высоко оценивают игровые качества российского форварда.

При росте в 196 см Артём Дзюба является игроком, который может добавить больше мощи в линию атаки, которой не было со времён Дадо Пршо [хорватксий нападающий выступавший за «Рейнджерс» с 2004 по 2007]. С 24 голами в 42 играх за сборную России, а также 13 мячами и 10 передачами в 21 игре в РПЛ в текущем сезоне он доказал, что способен в одиночку руководить атакой клуба.

Кроме Дзюбы шотландские журналисты называют («Вест Бромвич») и («Дерби Каунтри») в числе кандидатов на усиление линии атаки команды Стивена Джеррарда.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев исключил продажу Артема.