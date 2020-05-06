«Почта России» переведёт головной офис на «ВЭБ Арену»

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сегодня, 13:13

Совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на площадке « ВЭБ Арены» — домашнего стадиона ЦСКА .

В компании объяснили необходимость переезда ускоренным цифровым развитием «Почты» и необходимостью улучшения условий труда ее сотрудников.

По словам генерального директора «Почты России» Максима Акимова, создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда «невозможно в здании на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году».