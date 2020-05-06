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«Почта России» переведёт головной офис на «ВЭБ Арену»

сегодня, 13:13

Совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — домашнего стадиона ЦСКА.

В компании объяснили необходимость переезда ускоренным цифровым развитием «Почты» и необходимостью улучшения условий труда ее сотрудников. 

По словам генерального директора «Почты России» Максима Акимова, создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда «невозможно в здании на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:29
Это хорошо, значит бзнес по аренде площадей ВЭБ арены развивается, а это деьги, которые лишними не бывают.
МапС
МапС
сегодня в 13:25
Теперь в Москве появится двухнулевой километр:)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:22
Отлично.

Пошла работа от ВЭБ. РФ.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:17
Зато теперь на ВЭБ Арене появятся очереди
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:15
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