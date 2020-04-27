Владельцы «Манчестер Сити» собираются приобрести «Нанси»

Президент «Нанси» Жак Руссело рассказал, как проходит процесс продажи клуба холдингу City Football Group:
Я беспокоюсь, потому что сделка была назначена на 31 марта, но с 16 марта переговоры приостановлены из-за карантина. Однако это не означает, что они прекращены. Мне придется искать ресурсы для функционирования клуба.
Представитель City Football Group заявил, что холдинг намерен приобрести «Нанси»:
Мы по-прежнему хотим купить «Нанси». Нас ждет глобальный кризис, но наши планы не поменялись.
По информации источника, сделка оценивается в 14 млн евро.
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