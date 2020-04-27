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Владельцы «Манчестер Сити» собираются приобрести «Нанси»

сегодня, 08:37

Президент «Нанси» Жак Руссело рассказал, как проходит процесс продажи клуба холдингу City Football Group:

Я беспокоюсь, потому что сделка была назначена на 31 марта, но с 16 марта переговоры приостановлены из-за карантина. Однако это не означает, что они прекращены. Мне придется искать ресурсы для функционирования клуба.

Представитель City Football Group заявил, что холдинг намерен приобрести «Нанси»:

Мы по-прежнему хотим купить «Нанси». Нас ждет глобальный кризис, но наши планы не поменялись.

По информации источника, сделка оценивается в 14 млн евро.

Ранее стало известно, сколько потеряет «Манчестер Сити», если сезон будет отменен.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:25
Похоже произойдет уценка.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:34
Бабло некуда девать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:01
Если нужен приобретут, для МС 14 млн ничто
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:41
денег девать не куда вот и бесятся))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 08:39
Всё подряд хватают.
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