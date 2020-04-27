Владельцы «Манчестер Сити» собираются приобрести «Нанси»

Президент «Нанси» Жак Руссело рассказал, как проходит процесс продажи клуба холдингу City Football Group:

Я беспокоюсь, потому что сделка была назначена на 31 марта, но с 16 марта переговоры приостановлены из-за карантина. Однако это не означает, что они прекращены. Мне придется искать ресурсы для функционирования клуба.