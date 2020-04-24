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Права на название «Камп Ноу» купит бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса

вчера, 13:07

По информации The Sun, деловой партнер легенды бокса Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвид собирается приобрести права на переименование стадиона «Барселоны», недавно выставленные каталонским клубом на продажу.

Дэвид сообщил, что уверен в скором заключении сделки. Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 млрд фунтов.

Средства от продажи прав на название стадиона пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом.

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Fаntоmаs
Fаntоmаs
вчера в 17:17
Ну кто знает как кулес переводится? Вот.
рус фан
рус фан
вчера в 16:09
Не удивляет что именно каталонская команда возможно будет играть на Каннабис арене.
амурец
амурец ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 15:55
Зарплата гному
Vave666
Vave666
вчера в 15:10
Ну хоть одна хорошая новость!
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:45
Ломка Ноу)))
drug01
drug01
вчера в 14:14
Они просто так сделки не делают, уверен будет большой доход!!!!!
Faustello
Faustello ответ Ruslan3132 (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Кайф Нау!!)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:08
Барселона, которую мы заслужили....
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Ну а хрен ли...нужно было бы и всю Барсу прикупить...
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:01
Канабис Стэдиум ))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:57
    Youngberg
    Youngberg
    вчера в 13:48
    Деньги правят миром(
    Binger
    Binger
    вчера в 13:29
    У народа все равно будет свое название.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:22
    Воздухом торгуют
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 13:21
    Интересно сколько стоит эти прова.
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 13:19
    Как не продай, все будут говорит как есть...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 13:18
    МУЗЕЙ МАРИХУАНЫ В БАРСЕЛОНЕ
    В центре Готического квартала Барселоны несколько лет назад открылся Музей Марихуаны, самый крупный музей в мире на данную тематику. Его оригинальное название «The Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum», а его основной филиал находится в Амстердаме. Площадь барселонского музея — около 900 м2, что больше голландского оригинала.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 13:11
    Коронавирус когда-нибудь закончится, а новое название у Камп Ноу останется. Представляю эмоции болельщиков. Хорошо если название приличное дадут. А то под канабисом можно придумать по приколу
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:07
    Всё продается и покупается...
    Binger
    Binger
    вчера в 13:07
    Хорошо, если это даст результат.
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