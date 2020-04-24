Права на название «Камп Ноу» купит бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса

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вчера, 13:07

По информации The Sun, деловой партнер легенды бокса Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвид собирается приобрести права на переименование стадиона «Барселоны», недавно выставленные каталонским клубом на продажу.

Дэвид сообщил, что уверен в скором заключении сделки. Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 млрд фунтов.

Средства от продажи прав на название стадиона пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом.