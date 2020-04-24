Права на название «Камп Ноу» купит бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса

По информации The Sun, деловой партнер легенды бокса Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвид собирается приобрести права на переименование стадиона «Барселоны», недавно выставленные каталонским клубом на продажу.
Дэвид сообщил, что уверен в скором заключении сделки. Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 млрд фунтов.
Средства от продажи прав на название стадиона пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом.
В центре Готического квартала Барселоны несколько лет назад открылся Музей Марихуаны, самый крупный музей в мире на данную тематику. Его оригинальное название «The Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum», а его основной филиал находится в Амстердаме. Площадь барселонского музея — около 900 м2, что больше голландского оригинала.
В центре Готического квартала Барселоны несколько лет назад открылся Музей Марихуаны, самый крупный музей в мире на данную тематику. Его оригинальное название «The Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum», а его основной филиал находится в Амстердаме. Площадь барселонского музея — около 900 м2, что больше голландского оригинала.