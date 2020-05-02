Стерлинг станет самым высокооплачиемым футболистом компании «Puma»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг намерен заключить сделку с производителем экипировки «Puma».
Как сообщается, если вингер «горожан» не продлит соглашение с «Nike» и примет предложение «Puma», он заработает 100 млн фунтов за 10 лет сотрудничества. В результате сделки Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым футболистом компании.
«Puma» уже сотрудничает с «Манчестер Сити». Контракт фирмы с манчестерским клубом рассчитан на 10 лет, за которые «горожане» заработают 650 млн фунтов. Кроме того, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также игроки Серхио Агуэро, Давид Сильва и Александр Зинченко имеют контракты с немецким производителем.
Ранее Стерлинг рассказал, что хочет заполучить футболку лишь одного футболиста.