Стерлинг станет самым высокооплачиемым футболистом компании «Puma»

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вчера, 23:58

Полузащитник «Манчестер Сити» намерен заключить сделку с производителем экипировки «Puma».

Как сообщается, если вингер «горожан» не продлит соглашение с «Nike» и примет предложение «Puma», он заработает 100 млн фунтов за 10 лет сотрудничества. В результате сделки Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым футболистом компании.

«Puma» уже сотрудничает с «Манчестер Сити». Контракт фирмы с манчестерским клубом рассчитан на 10 лет, за которые «горожане» заработают 650 млн фунтов. Кроме того, наставник «Манчестер Сити» , а также игроки , и имеют контракты с немецким производителем.

Ранее Стерлинг рассказал, что хочет заполучить футболку лишь одного футболиста.