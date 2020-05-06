ГлавнаяНовости

Перин рассказал о забавном случае с Роналду

сегодня, 12:14

Голкипера «Ювентуса» Маттиа Перин, выступающий за «Дженоа» на правах аренды, рассказал о забавном случае с форвардом Криштиану Роналду

Забавная история? В ночь перед матчем «Ювентус» — «Атлетико» Роналду пришел в мою комнату, он попросил зубную пасту, так как его закончилась. 

Накануне матча все чувствовали напряжение, потому что мы проиграли первую встречу. Но он мне сказал, что мы все должны расслабиться. На следующий день мы побеждаем, а он делает хет-трик. Роналду отличный парень. Внутри он другой человек, очень хороший.

Все новости
Кассано назвал пять главных талантов европейского футбола
Сегодня, 12:08 Комментарии2
Пьянич: «„Ювентус“ представляет собой совершенство»
Сегодня, 11:52 Комментарии4
Клюйверт: «Сначала я хотел играть в теннис»
Сегодня, 11:28 Комментарии2
Владелец «Брешии»: «Мне уже всё равно, возобновится сезон в Италии или нет»
Сегодня, 11:24 Комментарии4
Нойер: «У решения возобновить сезон будут последствия»
Сегодня, 11:13 Комментарии6
Трайковски: «Прошлым летом мной интересовался „Милан“»
Сегодня, 10:42 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
4dgfunbkx2mp
4dgfunbkx2mp ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:39
Настрой был нужен пед...сту,
-Расслабим булки, - говорит,
Ночью прося "зубную пасту"
Чтоб показать какой внутри...
112910415
112910415
сегодня в 12:38
случай воистину удивительный и крайне забавный !
особенно забавно, что трудно уловить его забавность
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:32, ред.
Хотел попросить любви и ласки на ночь глядя, а не пасту. Видать передумал в последний момент.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:25
и что забавного?)
beefs
beefs
сегодня в 12:15
всякое в жизни бывает
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100