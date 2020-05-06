Перин рассказал о забавном случае с Роналду

Голкипера «Ювентуса» Маттиа Перин, выступающий за «Дженоа» на правах аренды, рассказал о забавном случае с форвардом Криштиану Роналду.
Забавная история? В ночь перед матчем «Ювентус» — «Атлетико» Роналду пришел в мою комнату, он попросил зубную пасту, так как его закончилась.
Накануне матча все чувствовали напряжение, потому что мы проиграли первую встречу. Но он мне сказал, что мы все должны расслабиться. На следующий день мы побеждаем, а он делает хет-трик. Роналду отличный парень. Внутри он другой человек, очень хороший.
-Расслабим булки, - говорит,
Ночью прося "зубную пасту"
Чтоб показать какой внутри...
-Расслабим булки, - говорит,
Ночью прося "зубную пасту"
Чтоб показать какой внутри...
особенно забавно, что трудно уловить его забавность
особенно забавно, что трудно уловить его забавность