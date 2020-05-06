Перин рассказал о забавном случае с Роналду

Голкипера «Ювентуса» , выступающий за «Дженоа» на правах аренды, рассказал о забавном случае с форвардом .

Забавная история? В ночь перед матчем «Ювентус» — «Атлетико» Роналду пришел в мою комнату, он попросил зубную пасту, так как его закончилась.

Накануне матча все чувствовали напряжение, потому что мы проиграли первую встречу. Но он мне сказал, что мы все должны расслабиться. На следующий день мы побеждаем, а он делает хет-трик. Роналду отличный парень. Внутри он другой человек, очень хороший.