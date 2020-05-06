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Пьянич: «„Ювентус“ представляет собой совершенство»

сегодня, 11:52

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о главных целях туринского клуба. 

Когда вы входите в раздевалку и видите имена легенд, то сразу можете сказать, что у этого клуба великая история. Здесь везде присутствует ДНК победы. Этот клуб представляет собой совершенство, он побеждает, потому что работает больше, чем другие. 

Цель «Ювентуса» — побеждать. Также нужно немного удачи. Лига чемпионов? Мы являемся одной из пяти или шести команд, которые реально претендуют на трофей.

Ранее ходили слухи, что «Юве» может расстаться с Пьяничем.  

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:55
Еще бы он свой клуб не хвалил
vovinho11
vovinho11
сегодня в 11:55
Даже когда в серии б были? днк победителей
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