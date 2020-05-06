Пьянич: «„Ювентус“ представляет собой совершенство»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о главных целях туринского клуба.

Когда вы входите в раздевалку и видите имена легенд, то сразу можете сказать, что у этого клуба великая история. Здесь везде присутствует ДНК победы. Этот клуб представляет собой совершенство, он побеждает, потому что работает больше, чем другие.

Цель «Ювентуса» — побеждать. Также нужно немного удачи. Лига чемпионов? Мы являемся одной из пяти или шести команд, которые реально претендуют на трофей.